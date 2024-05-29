https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yeni-delhi-yaniyor-sicaklik-50-dereceye-yaklasti-1084304513.html

Yeni Delhi yanıyor: Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı

Yeni Delhi yanıyor: Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verilen Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcaklık rekoru... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T10:45+0300

2024-05-29T10:45+0300

2024-05-29T10:45+0300

dünya

hindistan

yeni delhi

aşırı sıcaklar

iklim

iklim değişikliği

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Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), başkentdeki sıcaklığın salı günü 49.9 santigrat dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını açıkladı.Daha önce Yeni Delhi'de kaydedilen en yüksek sıcaklık 49.2 santigrat derece ile 15-16 Mayıs 2022 tarihlerinde görülmüştü.Açıklamada, Mungeshpur ve Narela gibi bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerine çıkarak 49.9 dereceye ulaştığı, Najafgarh da ise termometrelerin 49.8 dereceyi gösterdiği iletildi.Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Mayıs’ta 5 günlük kırmızı alarm verilmişti.Yeni Delhi'deki Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında da bölgedeki okullarda 11 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar yaz tatili ilan edildiği anımsatıldı.Açıklamada, "Şiddetli sıcak hava dalgası etkisini gösterirken bazı okulların hala açık olduğu görülüyor. Yeni Delhi'deki eğitim kurumlarının yöneticilerine, okulları yaz tatili için derhal kapatmaları tavsiye edilir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html

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hindistan, yeni delhi, aşırı sıcaklar, iklim, iklim değişikliği