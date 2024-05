https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yabanci-yasasinda-direten-gurcistan-hukumeti-ukraynalasmak-istemiyoruz-1084318674.html

Yabancı ajan yasasında direten Gürcistan hükümeti: Ukraynalaşmak istemiyoruz

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen yabancı ajan yasasını Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili’nin vetosunu aşarak... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin vetosunu geçersiz kılarak kabul ettikleri yabancı ajanlarla ilgili yasayı yeniden imza için Cumhurbaşkanına göndereceklerini hatırlatırken, "Yabancı ajanlara ilişkin yasa dün cumhurbaşkanlığı makamına gönderildi. Yüksek bir olasılıkla kendisinin (Zurabişvili) bunu imzalamayacağı açık. Dolayısıyla bize geri gönderilecek bu yasayı ben imzalayacağım” diye konuştu.Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aşarken, Başbakan İrakli Kobakhidze, Gürcistan vatandaşının, bu ülkede kimin kimler tarafından finanse edildiğini, yabancı bir gücün Gürcistan'daki olumlu veya olumsuz çıkarlarını kimin taşıdığını bilme hakkı olduğunu vurguladı.Daha önce Cumhurbaşkanını vatana ihanetle suçlayan Başbakan Kobakhidze, parlamentonun yabancı ajan yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin vetosunu aşmasını değerlendirdiği konuşmasında, parlamentonun, Gürcü halkının iradesine göre hareket ettiğine dikkat çekerken, yasayı eleştirenleri veya protesto edenleri defelarca yapıcı diyaloğa ve tartışmaya davet ettiğini ama buna rağmen kimseden yanıt gelmediğini bildirdi.AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Kobakhidze, şunları kaydetti:Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.Zurabişvili, Gürcü halkını Avrupa ve Rusya arasında bir seçim yapması için referanduma çağırdıÖte yandan, veto yetkisini aşan parlamentonun verdiği karara tepki veren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Parlamento Binası'nın önünde devam eden yasa karşıtı gösterilere katılan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.Avrupa Birliği bayraklı göstericilere canlı yayın yoluyla dev ekrandan hitap eden AB yanlısı Zurabişvili, yasanın onaylanması için ‘evet’ oyu veren 84 milletvekillini ülke çıkarlarına ihanet etmekle suçladı.Yasayı bir ‘Rus Yasası’ olarak değerlendiren Zurabişvili, Gürcü halkının Avrupa ve Rusya arasında bir seçim yapması için referandum düzenlemeye davet etti.Zurabişvili, "Bugün kızgın mısın? Sinirlenin ama işimize dönelim. Önemli olan gerçek bir referanduma hazırlanmamız gerekiyor. Bugün sahip olduğunuz enerjiyi imza toplamak ve bana getirmek için kullanmalısınız. Referandumu imzalayacağım: Avrupalı ​​bir gelecek mi istiyoruz, yoksa Rusya'nın köleliğini mi?" ifadelerini kullandı.Ülkesinde 26 Ekim'de genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Zurabişvili, seçimlerde herkesi ülkenin Avrupa geleceğini desteklemeye davet etti.Zurabişvili’nin imzalamayacağı yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlayacak olan Parlamento Başkanı Papuaşvili, yabancı kaynaklardan ülkeye yapılan bazı finans yardımlarının, Gürcistan'da radikal grupların desteklenmesi için harcandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Parlamento, yasaya yönelik Cumhurbaşkanı vetosunu aşmıştıİktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından veto edilmişti.Parlamentoda bugün yapılan oylamada, 4 ‘hayır’ oyuna karşılık 84 ‘evet’ oyu ile Zurabişvili'nin kullandığı veto aşılmıştı.Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.Gürcistan'daki tartışmalı yasaDüzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.Onaylanan yasaya göre, aynı zamanda kuruluşların her yıl mali beyanname doldurma zorunluluğu da olacak.ABD ve Avrupa ülkelerinde de uygulamada olan, ancak Gürcistan’ın onaylamasına karşı çıkılan bu yasa, Adalet Bakanlığına her an konuyu araştırma, inceleme ve takip etme yetkisi veriyor.Buna göre, ‘Yabancı bir gücün’ çıkarlarını yürüten kuruluş olarak kaydolmaktan kaçınmak veya beyannamenin doldurulmaması, kuruluşu para cezasıyla karşı karşıya bırakacak.Bazı muhalefet partileri ve STK'ler, yasanın aslında tüzel olmayan kişileri de kapsadığını ileri sürerken, hükümet bu iddiaları yalanladı.Tiflis'teki yasa karşıtı gösterilere 2 Haziran'da devam edilmesi bekleniyor.

