https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/gurcistan-basbakani-kobakhidze-bagimsizlik-gununde-cumhurbaskanini-vatana-ihanetle-sucladi-1084216742.html

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Bağımsızlık Günü’nde Cumhurbaşkanı’nı vatana ihanetle suçladı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Bağımsızlık Günü’nde Cumhurbaşkanı’nı vatana ihanetle suçladı

Sputnik Türkiye

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cumhuriyetin 106. yıl dönümü vesilesiyle Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Başbakan İrakli Kobakhidze... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T16:16+0300

2024-05-26T16:16+0300

2024-05-26T16:23+0300

politika

gürcistan

irakli kobakhidze

salome zurabişvili

tiflis

bağımsızlık

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Hükümet olarak ülkenin egemenliğini kararlı şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Kobakhidze, "Gürcistan'ın yakın tarihi ve modern dünyadaki mevcut süreçler, egemenliğin, ülke güvenliğinin en etkili garantisi olduğunu bize açıkça göstermiştir" ifadelerini kullanırken, ülkesinin son 34 yılda çok şey yaşadığını, egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik sayısız girişimden kurtulduğunu, ancak hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.Törene katılan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’yi ima eden Kobakhidze, konuşmasında, “Varoluşsal tehditlere ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın ihaneti de dahil olmak üzere çok sayıda ihanete rağmen geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkede barışı korumamızı sağlayan, halkın ve onların seçilmiş yetkililerinin birlikteliği ve makul adımları olmuştur” ifadelerini kullandı.‘Gürcistan, egemenliği savunan hükümet tarafından yönetiliyor’Başbakan, bugün Gürcü toplumunun bağımsızlığın kazanıldığı ilk yıllara kıyasla çok daha deneyimli olduğuna dikkat çekerken, Gürcistan'ın egemenlik ve bağımsızlığını savunan, aynı zamanda ulusal çıkarlarına sahip çıkan bir hükümet tarafından yönetildiğinin altını çizdi.Kobakhidze, Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığına kavuşmasından bu yana kendisini vaat edilmiş topraklara götürecek olan “Musa'nın yolunu” takip ettiğini söyledi.Başbakan Kobakhidze'nin kendisine vatan haini dediği resmi törende konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de ülkesinin bugüne kadar toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını söylerken, Rusya’yı suçlayan açıklamalarda bulundu.Gürcistan'ın Rusya'nın gölgesinde yaşadığı algısının yıkılması için ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zurabişvili, "Öncelikle Avrupa yolumuzu kurtarmak, bu çözümün temel taşıdır" iddiasında bulundu.Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 1918'de kurulduğunu ve sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkesinin 1991'de yeniden bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Zurabişvili, ülkesinde Rus işgalinin sona ermesinin tek yolunun AB ile entegrasyondan geçtiğini savundu.Washington’un yabancı ajanlar yasası nedeniyle vize kısıtlamaları getireceğinin duyurulmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı'na ‘Batı ile temasları azaltma’ talimatı veren Kobakhidze, bağımsızlığın "hiçbir vize karşılığında satılık olmadığını" söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/gurcistan-iktidar-partisinden-abdnin-yaptirim-tehdidine-yanit-kimsenin-kolonisi-olmayacagiz-1084202518.html

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gürcistan, irakli kobakhidze, salome zurabişvili, tiflis, bağımsızlık