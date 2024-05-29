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Valilik açıkladı: 'Okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı
Valilik açıkladı: 'Okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Düzce Valiliği bir okulun tuvaletinde yabancı uyruklu öğrencinin Türk öğrenciye tokat atmasına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T23:58+0300
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tokat
akran zorbalığı
yabancı uyruklu
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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Azmimilli Ortaokulu'nda yabancı uyruklu bir öğrencinin okul tuvaletinde Türk öğrenciye tokat attığına ilişkin iddialar hakkında yapılan ilk inceleme sonucunda açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, okullarda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayının, hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alındığı, söz konusu olayla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-tekinden-kocaelideki-okulda-ogretmene-saldiriya-iliskin-aciklama-1084289100.html
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tokat, akran zorbalığı, yabancı uyruklu, tuvalet
tokat, akran zorbalığı, yabancı uyruklu, tuvalet

Valilik açıkladı: 'Okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı

23:58 29.05.2024
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ-AW215561Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ-AW215561
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Düzce Valiliği bir okulun tuvaletinde yabancı uyruklu öğrencinin Türk öğrenciye tokat atmasına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Azmimilli Ortaokulu'nda yabancı uyruklu bir öğrencinin okul tuvaletinde Türk öğrenciye tokat attığına ilişkin iddialar hakkında yapılan ilk inceleme sonucunda açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2024 tarihinde Azmimilli Ortaokulu tuvaletinde, Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.’ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir.

Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır.

Yaşanan olay ve iddialar ile ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli inceleme yürütülmekte olup ayrıca idari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, okul idaresi tarafından ise disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, okullarda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayının, hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alındığı, söz konusu olayla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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