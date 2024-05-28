Bakan Tekin'den Kocaeli'deki okulda öğretmene saldırıya ilişkin açıklama
© İHAMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabında, Kocaeli Darıca'da yaşanan öğretmene saldırı olayıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Tekin, söz konusu saldırıyı kınarken, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarını belirtti.
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.…— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 28, 2024
Ne olmuştu?
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başlamıştı.
Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırılmıştı.
Şikayet üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.