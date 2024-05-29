https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/trafik-kanununda-degisiklige-gidildi-arac-muayene-hizmetleri-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-1084300331.html
Araç sahipleri dikkat, özelleştirme geliyor: Muayene hizmetleri için yeni karar yayınlandı
Araç sahipleri dikkat, özelleştirme geliyor: Muayene hizmetleri için yeni karar yayınlandı
Sputnik Türkiye
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T08:56+0300
2024-05-29T08:56+0300
2024-05-29T08:57+0300
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13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Bu adım, araç muayene hizmetlerinin özel sektör tarafından da artık yapılacağı anlamına geliyor.Cumhurbaşkanı kararına göre, bu hizmetin özelleştirme işlemleri; kamu hizmetinin devamının sağlanabilmesi amacıyla 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.Özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/300-bin-tlye-araba-dev-fabrika-ikinci-el-otomobilleri-tamamen-yenileyip-satisa-cikardi-1084298745.html
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araç muayene sorgulama, araç muayene ücreti, araç muayene ücreti 2024
araç muayene sorgulama, araç muayene ücreti, araç muayene ücreti 2024
Araç sahipleri dikkat, özelleştirme geliyor: Muayene hizmetleri için yeni karar yayınlandı
08:56 29.05.2024 (güncellendi: 08:57 29.05.2024)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konudaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Bu adım, araç muayene hizmetlerinin özel sektör tarafından da artık yapılacağı anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı kararına göre, bu hizmetin özelleştirme işlemleri; kamu hizmetinin devamının sağlanabilmesi amacıyla 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
Özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.