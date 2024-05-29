https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sokak-hayvanlari-duzenlemesi-tbmmde-1084310571.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları düzenlemesinin taslak metninin Meclis'e ulaştığını bildirdi. Tunç, taslak için "Üç bakanlık ortak hazırladı... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:13+0300
2024-05-29T12:13+0300
2024-05-29T12:34+0300
türkiye
sokak hayvanları
düzenleme
düzenleme
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yılmaz tunç
son dakika
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başıboş sokak köpeği
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı.Çalışmaya değinen Tunç, belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini ifade etti. "Burada dengeyi iyi korumamız lazım" diyen Tunç, şöyle devam etti:Çalışmanın ne zaman Meclis'e sevk edileceği sorulan Tunç "Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O vekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum" yanıtını verdi. 'Uyutma' sorusuna yanıtTunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/uzmani-uyarmisti-kandilli-rasathanesi-duyurdu-sirnakta-deprem-1084309182.html
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sokak hayvanları, düzenleme, düzenleme, tbmm, yılmaz tunç, son dakika, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de
12:13 29.05.2024 (güncellendi: 12:34 29.05.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları düzenlemesinin taslak metninin Meclis'e ulaştığını bildirdi. Tunç, taslak için "Üç bakanlık ortak hazırladı. Hayvanları koruma kararlılığımız sürüyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı.
Çalışmaya değinen Tunç, belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini ifade etti. "Burada dengeyi iyi korumamız lazım" diyen Tunç, şöyle devam etti:
"Hem hayvanlarımızı koruyalım, ama insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekecek."
Çalışmanın ne zaman Meclis'e sevk edileceği sorulan Tunç "Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O vekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum" yanıtını verdi.
Tunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.