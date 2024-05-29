https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/sokak-hayvanlari-duzenlemesi-tbmmde-1084310571.html

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları düzenlemesinin taslak metninin Meclis'e ulaştığını bildirdi. Tunç, taslak için "Üç bakanlık ortak hazırladı... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:13+0300

2024-05-29T12:13+0300

2024-05-29T12:34+0300

türkiye

sokak hayvanları

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düzenleme

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başıboş sokak köpeği

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı.Çalışmaya değinen Tunç, belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini ifade etti. "Burada dengeyi iyi korumamız lazım" diyen Tunç, şöyle devam etti:Çalışmanın ne zaman Meclis'e sevk edileceği sorulan Tunç "Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O vekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum" yanıtını verdi. 'Uyutma' sorusuna yanıtTunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.

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