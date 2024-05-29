https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/uzmani-uyarmisti-kandilli-rasathanesi-duyurdu-sirnakta-deprem-1084309182.html

Uzmanı uyarmıştı, Kandilli Rasathanesi duyurdu: Şırnak'ta deprem

Uzmanı uyarmıştı, Kandilli Rasathanesi duyurdu: Şırnak'ta deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akıllara Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:04+0300

2024-05-29T12:04+0300

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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak merkezli bir depremin yaşandığını duyurdu.Verilere göre sarsıntının Şırnak ilinin Cizre ilçesine bağlı köy olan Bozalan'da yerin 5.0 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.'Daha önce Şırnak'tan geçen ve aktif olmayan 2 farklı fay hattı var'Depremin saat 11.30'da meydana geldiği duyuruldu. Bundan haftalar önce açıklama yapan Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Behram Uğur, Adıyaman, Bitlis ve Hakkari arasında bulunan yerleşim yerlerinin deprem bölgesinde olduğunu, Şırnak'ın diri fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekmiş, daha önce Şırnak'tan geçen ve aktif olmayan 2 farklı fay hattının olduğu, 2012 yılında Şırnak'ta meydana gelen 2 deprem ile birlikte bu fay hatlarının aktif hale geldiği ve güncel diri fay hattı haritasının yeninden çizildiğini öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/afad-duyurdu-antalyada-deprem-yine-salladi-1084297104.html

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