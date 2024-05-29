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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusyanin-belgorod-bolgesinde-8-hava-hedefi-imha-edildi-1084309929.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 8 hava hedefi imha edildi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 8 hava hedefi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ile yedi Grad füzesini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:13+0300
2024-05-29T12:13+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
hava savunma sistemi
belgorod
krasnodar
ukrayna ordusu
füze saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı ve BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi” dendi.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde bir İHA ve 7 Grad füzesini imha ettiği kaydedildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’larından atılan bombalar sonucu Poroz köyündeki okulun hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini belirtti.Vali, bir İHA’nın daha Murom köyündeki bir müstakil eve zarar verdiği bilgisini vererek sivillerden kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Armavir’de bir İHA düşürüldüKrasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, bölgenin Armavir şehrinde sabah saatlerinde bir İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu.Olayda hasar oluşmadığını ve kimsenin etkilenmediğini kaydeden Kondratyev, uzmanların İHA’nın düştüğü yeri aradığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cok-sayida-ukraynali-asker-ruslarla-kieve-gitmeye-hazir-1084309467.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, hava savunma sistemi, belgorod, krasnodar, ukrayna ordusu, füze saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, hava savunma sistemi, belgorod, krasnodar, ukrayna ordusu, füze saldırısı

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 8 hava hedefi imha edildi

12:13 29.05.2024
© Sputnik / Евгений БиятовGrad çok namlulu roketatar sistemi
Grad çok namlulu roketatar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ile yedi Grad füzesini engellediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı ve BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi” dendi.
Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde bir İHA ve 7 Grad füzesini imha ettiği kaydedildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’larından atılan bombalar sonucu Poroz köyündeki okulun hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini belirtti.
Vali, bir İHA’nın daha Murom köyündeki bir müstakil eve zarar verdiği bilgisini vererek sivillerden kimsenin etkilenmediğini kaydetti.

Armavir’de bir İHA düşürüldü

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, bölgenin Armavir şehrinde sabah saatlerinde bir İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu.
Olayda hasar oluşmadığını ve kimsenin etkilenmediğini kaydeden Kondratyev, uzmanların İHA’nın düştüğü yeri aradığını belirtti.
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