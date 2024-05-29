https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusyanin-belgorod-bolgesinde-8-hava-hedefi-imha-edildi-1084309929.html

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 8 hava hedefi imha edildi

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 8 hava hedefi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ile yedi Grad füzesini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:13+0300

2024-05-29T12:13+0300

2024-05-29T12:13+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

hava savunma sistemi

belgorod

krasnodar

ukrayna ordusu

füze saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı ve BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi” dendi.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde bir İHA ve 7 Grad füzesini imha ettiği kaydedildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’larından atılan bombalar sonucu Poroz köyündeki okulun hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini belirtti.Vali, bir İHA’nın daha Murom köyündeki bir müstakil eve zarar verdiği bilgisini vererek sivillerden kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Armavir’de bir İHA düşürüldüKrasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, bölgenin Armavir şehrinde sabah saatlerinde bir İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu.Olayda hasar oluşmadığını ve kimsenin etkilenmediğini kaydeden Kondratyev, uzmanların İHA’nın düştüğü yeri aradığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cok-sayida-ukraynali-asker-ruslarla-kieve-gitmeye-hazir-1084309467.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, hava savunma sistemi, belgorod, krasnodar, ukrayna ordusu, füze saldırısı