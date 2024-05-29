'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:39
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cok-sayida-ukraynali-asker-ruslarla-kieve-gitmeye-hazir-1084309467.html
'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'
'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda görevli çok sayıda askerin çatışmayı sonlandırmak için Ruslarla birlikte başkent Kiev'e gitmeye hazır olduğu ifade edildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:03+0300
2024-05-29T12:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
ukraynalı
donbass
silahlı çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca7d94da5ce45d2c3cea689243fc9cf6.jpg
Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı çatışmalar Mart 2022'de İstanbul'da varılan barış anlaşmasının Kiev tarafından imzalanmaması nedeniyle uzun süredir devam ederken, Ukrayna ordusundaki askerlerin silahlı faaliyetlerin son bulması için Ruslarla birlikte hareket etmeye hazır oldukları görüldü.Ukrayna'da faaliyet yürüten gizli yeraltı grubunun bir üyesi, Sputnik'e verdiği demeçte, bir tren yolculuğu sırasında şahit olduğu, Ukraynalı askerler ve siviller arasında geçen konuşmayı anlattı.Yeraltı grubu üyesi, bir askerin, çatışmanın sona ermesi için kendisinin ve birçok silah arkadaşının Ruslarla birlikte Kiev'e gitmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.Yeraltı grubu üyesinin gizli olarak videoya çektiği konuşma sırasında Ukraynalı bir askerin, "Size dürüstçe söyleyeyim, eğer benim irademle olsaydı, yoldaşlarımın da öyle düşündüğünü sanıyorum, Ruslarla birlikte Kiev'e giderdik ve tüm bunlar uzun zaman önce sona ererdi" dediği görüldü.Kendi tugayındaki askerlerin yüzde 80'inin hayatını kaybettiğini anlatan asker, ancak komutanlığın ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmemesi için cenazelerin götürülmesine izin vermediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-ukrayna-hukumetinin-mesruiyetini-yorumladi-derin-bir-analiz-yapilmasi-gerekiyor-1084284728.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff417146ee0fbbb9907994b89b7a67c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, ukraynalı, donbass, silahlı çatışma
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, ukraynalı, donbass, silahlı çatışma

'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'

12:03 29.05.2024
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Abone ol
Ukrayna ordusunda görevli çok sayıda askerin çatışmayı sonlandırmak için Ruslarla birlikte başkent Kiev'e gitmeye hazır olduğu ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı çatışmalar Mart 2022'de İstanbul'da varılan barış anlaşmasının Kiev tarafından imzalanmaması nedeniyle uzun süredir devam ederken, Ukrayna ordusundaki askerlerin silahlı faaliyetlerin son bulması için Ruslarla birlikte hareket etmeye hazır oldukları görüldü.
Ukrayna'da faaliyet yürüten gizli yeraltı grubunun bir üyesi, Sputnik'e verdiği demeçte, bir tren yolculuğu sırasında şahit olduğu, Ukraynalı askerler ve siviller arasında geçen konuşmayı anlattı.

Yeraltı grubu üyesi, bir askerin, çatışmanın sona ermesi için kendisinin ve birçok silah arkadaşının Ruslarla birlikte Kiev'e gitmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Yeraltı grubu üyesinin gizli olarak videoya çektiği konuşma sırasında Ukraynalı bir askerin, "Size dürüstçe söyleyeyim, eğer benim irademle olsaydı, yoldaşlarımın da öyle düşündüğünü sanıyorum, Ruslarla birlikte Kiev'e giderdik ve tüm bunlar uzun zaman önce sona ererdi" dediği görüldü.

Kendi tugayındaki askerlerin yüzde 80'inin hayatını kaybettiğini anlatan asker, ancak komutanlığın ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmemesi için cenazelerin götürülmesine izin vermediğini ifade etti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
DÜNYA
Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor
Dün, 16:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала