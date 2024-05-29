https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cok-sayida-ukraynali-asker-ruslarla-kieve-gitmeye-hazir-1084309467.html

'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'

'Çok sayıda Ukraynalı asker, Ruslarla Kiev'e gitmeye hazır'

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunda görevli çok sayıda askerin çatışmayı sonlandırmak için Ruslarla birlikte başkent Kiev'e gitmeye hazır olduğu ifade edildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:03+0300

2024-05-29T12:03+0300

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Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı çatışmalar Mart 2022'de İstanbul'da varılan barış anlaşmasının Kiev tarafından imzalanmaması nedeniyle uzun süredir devam ederken, Ukrayna ordusundaki askerlerin silahlı faaliyetlerin son bulması için Ruslarla birlikte hareket etmeye hazır oldukları görüldü.Ukrayna'da faaliyet yürüten gizli yeraltı grubunun bir üyesi, Sputnik'e verdiği demeçte, bir tren yolculuğu sırasında şahit olduğu, Ukraynalı askerler ve siviller arasında geçen konuşmayı anlattı.Yeraltı grubu üyesi, bir askerin, çatışmanın sona ermesi için kendisinin ve birçok silah arkadaşının Ruslarla birlikte Kiev'e gitmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.Yeraltı grubu üyesinin gizli olarak videoya çektiği konuşma sırasında Ukraynalı bir askerin, "Size dürüstçe söyleyeyim, eğer benim irademle olsaydı, yoldaşlarımın da öyle düşündüğünü sanıyorum, Ruslarla birlikte Kiev'e giderdik ve tüm bunlar uzun zaman önce sona ererdi" dediği görüldü.Kendi tugayındaki askerlerin yüzde 80'inin hayatını kaybettiğini anlatan asker, ancak komutanlığın ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmemesi için cenazelerin götürülmesine izin vermediğini ifade etti.

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