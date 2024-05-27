https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/oyuncu-elcin-sangu-nereye-kayboldun-sesin-cikmiyor-diyorlar-sadece-oyun-oynuyorum-1084251607.html
Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum
Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum
Sputnik Türkiye
Dizi ve sinemaya oyuncusu Elçin Sangu, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Sangu, sosyal medya hesabından ''Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T17:31+0300
2024-05-27T17:31+0300
2024-05-27T17:31+0300
yaşam
elçin sangu
oyuncu
oyun
magazin
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Oyuncu Elçin Sangu bir süredir ekranlarda gözükmemesinin ardından ilk kez takipçileriyle etkileşime geçti. Sangu, sosyal medya hesabından Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s Gate oynuyorum evet oynamayan bilmez'' sözlerine yer verdi. Takipçilerinin ilgisini çeken Sangu daha sonra, ''Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum Gamer ım diyemem demem.Oynamayı seviyorum o kadar. Sakin'' açıklamasında bulundu.
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elçin sangu, oyuncu, oyun, magazin
elçin sangu, oyuncu, oyun, magazin
Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum
Dizi ve sinemaya oyuncusu Elçin Sangu, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Sangu, sosyal medya hesabından ''Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s Gate oynuyorum evet oynamayan bilmez'' sözlerini paylaştı.
Oyuncu Elçin Sangu bir süredir ekranlarda gözükmemesinin ardından ilk kez takipçileriyle etkileşime geçti.
Sangu, sosyal medya hesabından Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s Gate oynuyorum evet oynamayan bilmez'' sözlerine yer verdi.
Takipçilerinin ilgisini çeken Sangu daha sonra, ''Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum Gamer ım diyemem demem.Oynamayı seviyorum o kadar. Sakin'' açıklamasında bulundu.