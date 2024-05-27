https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/oyuncu-elcin-sangu-nereye-kayboldun-sesin-cikmiyor-diyorlar-sadece-oyun-oynuyorum-1084251607.html

Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum

Oyuncu Elçin Sangu: Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar, sadece oyun oynuyorum

Sputnik Türkiye

Dizi ve sinemaya oyuncusu Elçin Sangu, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Sangu, sosyal medya hesabından ''Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T17:31+0300

2024-05-27T17:31+0300

2024-05-27T17:31+0300

yaşam

elçin sangu

oyuncu

oyun

magazin

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Oyuncu Elçin Sangu bir süredir ekranlarda gözükmemesinin ardından ilk kez takipçileriyle etkileşime geçti. Sangu, sosyal medya hesabından Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar. Baldur’s Gate oynuyorum evet oynamayan bilmez'' sözlerine yer verdi. Takipçilerinin ilgisini çeken Sangu daha sonra, ''Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum Gamer ım diyemem demem.Oynamayı seviyorum o kadar. Sakin'' açıklamasında bulundu.

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elçin sangu, oyuncu, oyun, magazin