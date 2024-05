https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/nedim-sener-feto-elebasinin-sagligi-yerinde-degil-her-an-her-sey-olabilir-1084307412.html

Nedim Şener: FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir

Gazeteci Nedim Şener katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen için ''Sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir'' ifadelerini kullandı. 29.05.2024

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Haber Global ekranlarında katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ilişkin "FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil her an her şey olabilir. Onun yerine geçecek birisi lazım. Liderlik kavgası uzun zamandan beri var. 4 gruba ayrılmış durumdalar'' dedi.Sözlerini sürdüren Şener, geçtiğimiz hafta gündem olan FETÖ liderinin kaçırıldığı iddialarına şu yanıtı verdi: "FETÖ elebaşını güvenli bir yere götürüp muhtemelen bir süre sonra öldüğü haberini salacaklar. Ölürken birini işaret edecekler. Bu isim de muhtemelen Barbaros Karakurt olacak"

