https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/nedim-sener-feto-elebasinin-sagligi-yerinde-degil-her-an-her-sey-olabilir-1084307412.html
Nedim Şener: FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir
Nedim Şener: FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nedim Şener katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen için ''Sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir'' ifadelerini kullandı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:36+0300
2024-05-29T11:36+0300
2024-05-29T11:36+0300
türkiye
nedim şener
fetö
fethullah gülen
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Haber Global ekranlarında katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ilişkin "FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil her an her şey olabilir. Onun yerine geçecek birisi lazım. Liderlik kavgası uzun zamandan beri var. 4 gruba ayrılmış durumdalar'' dedi.Sözlerini sürdüren Şener, geçtiğimiz hafta gündem olan FETÖ liderinin kaçırıldığı iddialarına şu yanıtı verdi: "FETÖ elebaşını güvenli bir yere götürüp muhtemelen bir süre sonra öldüğü haberini salacaklar. Ölürken birini işaret edecekler. Bu isim de muhtemelen Barbaros Karakurt olacak"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/tekne-ile-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-uyelerini-mit-uluslararasi-sularda-yakaladi-1084197543.html
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nedim şener, fetö, fethullah gülen, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
nedim şener, fetö, fethullah gülen, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Nedim Şener: FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir
Gazeteci Nedim Şener katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen için ''Sağlığı yerinde değil, her an her şey olabilir'' ifadelerini kullandı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Haber Global ekranlarında katıldığı bir canlı yayında FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ilişkin "FETÖ elebaşının sağlığı yerinde değil her an her şey olabilir. Onun yerine geçecek birisi lazım. Liderlik kavgası uzun zamandan beri var. 4 gruba ayrılmış durumdalar'' dedi.
Sözlerini sürdüren Şener, geçtiğimiz hafta gündem olan FETÖ liderinin kaçırıldığı iddialarına şu yanıtı verdi:
"FETÖ elebaşını güvenli bir yere götürüp muhtemelen bir süre sonra öldüğü haberini salacaklar. Ölürken birini işaret edecekler. Bu isim de muhtemelen Barbaros Karakurt olacak"