https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/tekne-ile-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-uyelerini-mit-uluslararasi-sularda-yakaladi-1084197543.html

Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini MİT uluslararası sularda yakaladı

Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini MİT uluslararası sularda yakaladı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Urla ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi operasyonla... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T16:06+0300

2024-05-25T16:06+0300

2024-05-25T16:06+0300

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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak; yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 'FETÖ Örgütü üyesi' olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Urla İlçesi Tektaş Burnu 6.5 mil güneyinde, uluslararası sularda 2 sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda; 16.3 metre boyunda, Türk bayraklı ‘EVENSTAR’ isimli yelkenli tekne içerisinde 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 10’u, 'FETÖ Örgütüne üye olmak, KHK kaydı bulunması' suçlarından gözaltına alındı.Öte yandan yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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mit, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, urla, yunanistan, bot, feribot