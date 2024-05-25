https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/tekne-ile-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-uyelerini-mit-uluslararasi-sularda-yakaladi-1084197543.html
Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini MİT uluslararası sularda yakaladı
Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini MİT uluslararası sularda yakaladı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Urla ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi operasyonla... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T16:06+0300
2024-05-25T16:06+0300
2024-05-25T16:06+0300
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
urla
yunanistan
bot
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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak; yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 'FETÖ Örgütü üyesi' olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Urla İlçesi Tektaş Burnu 6.5 mil güneyinde, uluslararası sularda 2 sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda; 16.3 metre boyunda, Türk bayraklı ‘EVENSTAR’ isimli yelkenli tekne içerisinde 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 10’u, 'FETÖ Örgütüne üye olmak, KHK kaydı bulunması' suçlarından gözaltına alındı.Öte yandan yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/istanbulda-yasadisi-bahis-sitelerinin-finansal-islemlerini-yoneten-21-supheli-tutuklandi-1084196666.html
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mit, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, urla, yunanistan, bot, feribot
mit, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, urla, yunanistan, bot, feribot
Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini MİT uluslararası sularda yakaladı
İzmir’in Urla ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi operasyonla yakalandı.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak; yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 'FETÖ Örgütü üyesi' olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Urla İlçesi Tektaş Burnu 6.5 mil güneyinde, uluslararası sularda 2 sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda; 16.3 metre boyunda, Türk bayraklı ‘EVENSTAR’ isimli yelkenli tekne içerisinde 11 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 11 şüpheliden 10’u, 'FETÖ Örgütüne üye olmak, KHK kaydı bulunması' suçlarından gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.