https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-abnin-rus-lngye-olasi-yasagi-avrupali-tuketiciler-icin-fiyat-artisina-yol-acar-1084304927.html

Rusya: AB’nin Rus LNG’ye olası yasağı Avrupalı tüketiciler için fiyat artışına yol açar

Rusya: AB’nin Rus LNG’ye olası yasağı Avrupalı tüketiciler için fiyat artışına yol açar

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Biriçevskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) yönelik planladığı ithalat yasağını Avrupalı... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T10:53+0300

2024-05-29T10:53+0300

2024-05-29T10:53+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

enerji

doğalgaz

sıvılaştırılmış doğalgaz

lng

asya

avrupa

ekonomik yaptırım

yaptırım

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, halihazırda Rus doğalgazın Avrupa pazarındaki payının yüzde 15 civarında olduğunu ve bu hacmin büyük kısmının LNG’nin karşıladığını belirterek şöyle konuştu:Rusya yönetiminin etkili eylemleri sonucu hammadde tedarikinin Asya dahil küresel ekonomik büyümenin yeni merkezlerine yönlendirme fırsatını verdiği kaydeden Rus diplomat, bu deneyimin yeni yaptırımlara karşı koyma fırsatını verdiğini belirterek, “Batı’nın dayattığı engellere rağmen ortaklarımızla işbirliğini sürdürmenin karşılıklı olarak kabul edilebilir yollarını bulmak için düzenli olarak onlarla birlikte çalışıyoruz” dedi.Fransız TotalEnergies şirketinin Rusya'daki Yamal LNG projesinde yer aldığını anımsatan Biriçevskiy, yasağın bu projeyi de kapsaması durumunda şirketin zor durumda kalacağı uyarısında bulunarak, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkemizle ilgili siyasallaştırılmış ve Rus düşmanı açıklamalarını sürekli duyuyoruz. Fransız yetkililerin, karar verirken şirketlerinin yaşayabileceği büyük maliyetlerden ve pazarın bir kısmını kaybetmesinden kaçınmak için ekonomik yarar ilkesini göz önünde bulunduracağını umuyoruz” ifadesini kullandı.‘Batılı şirketlerin varlıklarının millileştirilmesi söz konusu değil’Rusya'dan ayrılan şirketlerin ülkedeki işletmelerine kayyum atanması konusuna değinen Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Biriçevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231226/abdnin-rus-arktik-lng-2-projesine-iliskin-yaptirimlarina-cinden-tepki-1078982648.html

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rusya, enerji, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, asya, avrupa, ekonomik yaptırım, yaptırım