https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kuzey-kore-guney-koreye-casus-balonlarla-gubre-gonderdi-1084308057.html
Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi
Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele geri dönüşüm projelerinde de kendini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:31+0300
2024-05-29T11:31+0300
2024-05-29T11:32+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
seul
pyonyang
gübre
balon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084307894_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4b2130f2190b254e84c47d8003e7601d.jpg
Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla casus balon gönderdiğini bildirdi.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in gönderdiği 150'den fazla balonun sınırı geçerek ülkenin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtildi.Açıklamada, düşen balonların içinde plastik şişeler, geri dönüşüme uygun pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" ifadesi kullanıldı.Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını belirtmişti.Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kuzey-kore-abd-ukraynaya-yenilgiye-ugrayacak-bu-sadece-bir-zaman-meselesi-1083260614.html
kuzey kore
güney kore
seul
pyonyang
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084307894_277:0:3000:2042_1920x0_80_0_0_76ef1267bbe64d0afb9871656f1a7cd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, güney kore, seul, pyonyang, gübre, balon
kuzey kore, güney kore, seul, pyonyang, gübre, balon
Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi
11:31 29.05.2024 (güncellendi: 11:32 29.05.2024)
ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele geri dönüşüm projelerinde de kendini gösteriyor.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla casus balon gönderdiğini bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in gönderdiği 150'den fazla balonun sınırı geçerek ülkenin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtildi.
Açıklamada, düşen balonların içinde plastik şişeler, geri dönüşüme uygun pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını belirtmişti.
Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.