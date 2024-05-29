https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kuzey-kore-guney-koreye-casus-balonlarla-gubre-gonderdi-1084308057.html

Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi

Sputnik Türkiye

ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele geri dönüşüm projelerinde de kendini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T11:31+0300

2024-05-29T11:31+0300

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seul

pyonyang

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla casus balon gönderdiğini bildirdi.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in gönderdiği 150'den fazla balonun sınırı geçerek ülkenin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtildi.Açıklamada, düşen balonların içinde plastik şişeler, geri dönüşüme uygun pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" ifadesi kullanıldı.Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını belirtmişti.Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kuzey-kore-abd-ukraynaya-yenilgiye-ugrayacak-bu-sadece-bir-zaman-meselesi-1083260614.html

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