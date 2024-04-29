Kuzey Kore: ABD Ukrayna'ya yenilgiye uğrayacak, bu sadece bir zaman meselesi
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tank kullanıyor
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA),
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Washington'un Kiev'e tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini belirten Kuzey Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'da kaybeden taraf olacağını vurguladı.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Dış Askeri İlişkiler Dairesi, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı ATACMS sevkiyatını kınayan bir açıklama yayınladı.
Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füzeler gönderilmesinin uluslararası toplumda tedirginlik ve endişeye yol açtığını belirten Dış Askeri İlişkiler Dairesi, "Ukrayna'nın Rusya ana karasına saldırmasını teşvik etmediğini savunarak uzun menzilli füzelerin sevkiyatından uzak duran ABD yönetimi, Ukrayna'ya bu tür füzeler sağlayarak 'savaşı şiddetlendiren barış tacizcisi olan gerçek yüzünü' daha açık bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Seyreltilmiş uranyum bombaları, parça tesirli bombalar ve çeşitli askeri teçhizatın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejimine devredilmesiyle de kanıtlandığı gibi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Kiev'e askeri yardımlarını artırdığını kaydeden daire, "ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli füzeler muharebe sahasında teraziyi hiçbir zaman Ukrayna lehine çevirmeyecek, fakat Zelenskiy adlı kuklanın pervasız çatışmacı histerisinin körüklenmesine yol açacak" vurgusu yaptı.
Dış Askeri İlişkiler Dairesi, mevcut ABD yönetiminin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin ABD'yi daha güvenli kılacağını savunarak övündüğüne dikkat çekip şöyle devam etti:
Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füzeler gönderilmesinin uluslararası toplumda tedirginlik ve endişeye yol açtığını belirten Dış Askeri İlişkiler Dairesi, "Ukrayna'nın Rusya ana karasına saldırmasını teşvik etmediğini savunarak uzun menzilli füzelerin sevkiyatından uzak duran ABD yönetimi, Ukrayna'ya bu tür füzeler sağlayarak 'savaşı şiddetlendiren barış tacizcisi olan gerçek yüzünü' daha açık bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Seyreltilmiş uranyum bombaları, parça tesirli bombalar ve çeşitli askeri teçhizatın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejimine devredilmesiyle de kanıtlandığı gibi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana Kiev'e askeri yardımlarını artırdığını kaydeden daire, "ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli füzeler muharebe sahasında teraziyi hiçbir zaman Ukrayna lehine çevirmeyecek, fakat Zelenskiy adlı kuklanın pervasız çatışmacı histerisinin körüklenmesine yol açacak" vurgusu yaptı.
Dış Askeri İlişkiler Dairesi, mevcut ABD yönetiminin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin ABD'yi daha güvenli kılacağını savunarak övündüğüne dikkat çekip şöyle devam etti:
"Dünyanın ABD'nin daha kırılgan hale geldiğini ve Washington'un Ukrayna'daki muharebe sahasında yenilgiye uğradığını görmesi sadece bir zaman meselesi. ABD, kahraman Rus ordusunu ve son teknoloji silahlara veya askeri desteğe sahip halkı asla yenemez."
ABD Senatosu’ndan geçen Ukrayna’ya yeni askeri yardıma ilişkin tasarıyı eleştiren Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon-İl, 'Zelenskiy sürüsünün korkusunu geçici olarak hafifleten uyuşturucu ve psikotrop madde' olduğunu kaydederek "Zelenskiy ise, senaryosunu ABD’nin yazdığı bir filmde rolünü iyi oynayan bir yıldız gibi" yorumunu yapmıştı.