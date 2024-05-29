https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/istanbulda-bugun-toplu-tasima-ucretsiz-mi--1084295700.html

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Sputnik Türkiye

29 Mayıs İstanbul'un Fethi olması dolayısıyla toplu taşımanın çalışma saati merak ediliyor. Toplu ulaşımı kullananlar, ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T01:46+0300

2024-05-29T01:46+0300

2024-05-29T01:51+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

metro

otobüs

marmaray

vapur

metrobüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/17/1079940849_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_7b0c8a48c823cb952aa77f3231266f94.jpg

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecekİstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Toplu ulaşımla yolculuk yapacak olanlar ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi. 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?Açıklamaya göre, otobüsler, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz olacak.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Geçen yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.Okullar tatil mi? Bankalar açık mı?29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Buna göre, okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü?İstanbul, 571 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. 6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç imparatorluğa başkentlik yaptı. İstanbul, "İkinci Roma", "Yeni Roma", "Byzantion", "Konstantinopolis" ve "Konstantiniyye" olarak adlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/turk-spor-tarihinde-bir-ilk-selin-hurmeric-teknik-figur-dalinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1084266201.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 mayıs'ta marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs toplu taşıma bedava mı? ücretsiz ulaşım, 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? istanbul'da otobüsler, marmaray, metro, metrobüs bedava mı? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? bu yıl istanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?