https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/istanbulda-bugun-toplu-tasima-ucretsiz-mi--1084295700.html
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
Sputnik Türkiye
29 Mayıs İstanbul'un Fethi olması dolayısıyla toplu taşımanın çalışma saati merak ediliyor. Toplu ulaşımı kullananlar, ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T01:46+0300
2024-05-29T01:46+0300
2024-05-29T01:51+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
metro
otobüs
marmaray
vapur
metrobüs
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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecekİstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Toplu ulaşımla yolculuk yapacak olanlar ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi. 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?Açıklamaya göre, otobüsler, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz olacak.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Geçen yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.Okullar tatil mi? Bankalar açık mı?29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Buna göre, okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü?İstanbul, 571 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. 6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç imparatorluğa başkentlik yaptı. İstanbul, "İkinci Roma", "Yeni Roma", "Byzantion", "Konstantinopolis" ve "Konstantiniyye" olarak adlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/turk-spor-tarihinde-bir-ilk-selin-hurmeric-teknik-figur-dalinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1084266201.html
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29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 mayıs'ta marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs toplu taşıma bedava mı? ücretsiz ulaşım, 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? istanbul'da otobüsler, marmaray, metro, metrobüs bedava mı? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? bu yıl istanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?
29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 mayıs'ta marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs toplu taşıma bedava mı? ücretsiz ulaşım, 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? istanbul'da otobüsler, marmaray, metro, metrobüs bedava mı? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? istanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? bu yıl istanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
01:46 29.05.2024 (güncellendi: 01:51 29.05.2024)
29 Mayıs İstanbul'un Fethi olması dolayısıyla toplu taşımanın çalışma saati merak ediliyor. Toplu ulaşımı kullananlar, ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?'' sorusunu merak ediyor.
İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Toplu ulaşımla yolculuk yapacak olanlar ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
Konuyla ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi.
29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?
Açıklamaya göre, otobüsler, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz olacak.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."
Geçen yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.
Okullar tatil mi? Bankalar açık mı?
29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
Buna göre, okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.
İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü?
İstanbul, 571 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.
6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç imparatorluğa başkentlik yaptı. İstanbul, "İkinci Roma", "Yeni Roma", "Byzantion", "Konstantinopolis" ve "Konstantiniyye" olarak adlandırıldı.