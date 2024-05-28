https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/turk-spor-tarihinde-bir-ilk-selin-hurmeric-teknik-figur-dalinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1084266201.html
Türk spor tarihinde bir ilk: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu oldu
Türk spor tarihinde bir ilk: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Selin Hürmeriç'in bir ilki başararak 'Figür... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:08+0300
2024-05-28T10:08+0300
2024-05-28T10:13+0300
spor
şampiyon
şampiyona
avrupa
antrenör
antrenman
sporcu
kadın sporcu
milli sporcu
yüzme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267214_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1aafdb3a0037235718d6c337878d07f9.jpg
23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yunanistan‘ın Atina kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türk spor tarihinde bir ilk yaşandı.Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, böylece tarihi bir başarıya imza atmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aziz-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-getirecegiz-dedik-hafta-sonu-gidiyorum-1084265277.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267214_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_eeb6f022b192ad1ce5e41300559ed474.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şampiyon, şampiyona, avrupa, antrenör, antrenman, sporcu, kadın sporcu, milli sporcu, yüzme, selin hürmeriç, su balesi, avrupa gençler artistik yüzme şampiyonası
şampiyon, şampiyona, avrupa, antrenör, antrenman, sporcu, kadın sporcu, milli sporcu, yüzme, selin hürmeriç, su balesi, avrupa gençler artistik yüzme şampiyonası
Türk spor tarihinde bir ilk: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu oldu
10:08 28.05.2024 (güncellendi: 10:13 28.05.2024)
Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Selin Hürmeriç'in bir ilki başararak 'Figür kategorisinde' Avrupa şampiyonu olduğunu duyurdu.
23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yunanistan‘ın Atina kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türk spor tarihinde bir ilk yaşandı.
Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.
Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, böylece tarihi bir başarıya imza atmış oldu.