https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/turk-spor-tarihinde-bir-ilk-selin-hurmeric-teknik-figur-dalinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1084266201.html

Türk spor tarihinde bir ilk: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu oldu

Türk spor tarihinde bir ilk: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Selin Hürmeriç'in bir ilki başararak 'Figür... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

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23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yunanistan‘ın Atina kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türk spor tarihinde bir ilk yaşandı.Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, böylece tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

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