https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/erdogana-sokak-kopekleri-duzenlemesine-iliskin-sunum-yapildi-olcusunu-iyi-koruyun-1084302023.html

Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'

Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'

Sputnik Türkiye

Sokak köpeklerine ilişkin yapılan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Tedbir alalım ama... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T09:39+0300

2024-05-29T09:39+0300

2024-05-29T09:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

köpek

sokak

sokak köpeği

sokak hayvanları

meclis

ak parti

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AK Parti seçimlerin ardından sokak hayvanlarına yönelik anket düzenledi.Hürriyet gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanları konusunda son durumun aktarıldığı ve hazırlanan çalışmayla ilgili seçimlerin ardından özel bir sunum yapıldığı da öğrenildi. 'Son halini getirin'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından, “Bunlara tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” talimatını verdiği belirtildi. AK Parti’nin yasa teklifini önümüzdeki hafta tamamlayacağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son bir kez daha sunum yapılacağı kaydedildi.Haziran'da Meclis'e sunulacakArdından muhalefete götürülecek olan teklifin haziran ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Parti kurmayları, “Biz teklifimizi hazırladıktan sonra önerilerimizle gideceğiz. Karşı taraftan çözüm gelmezse uzlaşmak için bir çaba içerisinde olmayacağız. Sanatçıları, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, veteriner hekimler birliğini, hepsini dinledik. İşin bürokratik takibi ve etkinliği de önemli. Böyle bir uygulamayla ancak sonuç alınabileceği görülüyor” diye konuştu.'Saldırganlar uyutulacak'Sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan 8 maddelik taslak metne ulaşan Hürriyet'te vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin toplanacağı belirtildi.Mahallede, vatandaş tarafından beslenen ve kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak, bu köpekler de kısırlaştırılacak. Barınakların yaşam koşulları iyileştirilecek. Barınaklarda, modern kafes sistemi, izleme alanları, kameralı takip, suyun otomatik verildiği, yiyeceklerin belli zamanda verildiği bir düzenek kurulması sağlanacak. Toplanan bu köpekler arasında barınak koşullarında yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 aylık sürenin sonunda ötanazi uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çip takılarak takip edilecek. Yasadaki değişikle ayrıca sahipsiz hayvan tanımı yapılacak.

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