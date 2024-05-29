Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/erdogana-sokak-kopekleri-duzenlemesine-iliskin-sunum-yapildi-olcusunu-iyi-koruyun-1084302023.html
Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'
Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'
Sputnik Türkiye
Sokak köpeklerine ilişkin yapılan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Tedbir alalım ama... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:39+0300
2024-05-29T09:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
köpek
sokak
sokak köpeği
sokak hayvanları
meclis
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084111471_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_00f4338070acee20255a41e33abe4d2b.jpg
AK Parti seçimlerin ardından sokak hayvanlarına yönelik anket düzenledi.Hürriyet gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanları konusunda son durumun aktarıldığı ve hazırlanan çalışmayla ilgili seçimlerin ardından özel bir sunum yapıldığı da öğrenildi. 'Son halini getirin'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından, “Bunlara tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” talimatını verdiği belirtildi. AK Parti’nin yasa teklifini önümüzdeki hafta tamamlayacağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son bir kez daha sunum yapılacağı kaydedildi.Haziran'da Meclis'e sunulacakArdından muhalefete götürülecek olan teklifin haziran ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Parti kurmayları, “Biz teklifimizi hazırladıktan sonra önerilerimizle gideceğiz. Karşı taraftan çözüm gelmezse uzlaşmak için bir çaba içerisinde olmayacağız. Sanatçıları, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, veteriner hekimler birliğini, hepsini dinledik. İşin bürokratik takibi ve etkinliği de önemli. Böyle bir uygulamayla ancak sonuç alınabileceği görülüyor” diye konuştu.'Saldırganlar uyutulacak'Sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan 8 maddelik taslak metne ulaşan Hürriyet'te vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin toplanacağı belirtildi.Mahallede, vatandaş tarafından beslenen ve kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak, bu köpekler de kısırlaştırılacak. Barınakların yaşam koşulları iyileştirilecek. Barınaklarda, modern kafes sistemi, izleme alanları, kameralı takip, suyun otomatik verildiği, yiyeceklerin belli zamanda verildiği bir düzenek kurulması sağlanacak. Toplanan bu köpekler arasında barınak koşullarında yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 aylık sürenin sonunda ötanazi uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çip takılarak takip edilecek. Yasadaki değişikle ayrıca sahipsiz hayvan tanımı yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/izmirde-vahset-yasakli-cins-kopek-herkesin-ortasinda-kediyi-oldurdu-kimse-bir-sey-yapamadi--1084267578.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084111471_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2d625f8ba890c760cfb2a71c760e149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sokak köpekleri düzenlemesi,başıboş köpek düzenlemesi,sokak köpekleri erdoğan
sokak köpekleri düzenlemesi,başıboş köpek düzenlemesi,sokak köpekleri erdoğan

Erdoğan'a, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sunum yapıldı: 'Ölçüsünü iyi koruyun'

09:39 29.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Sokak köpeklerine ilişkin yapılan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” dedi.
AK Parti seçimlerin ardından sokak hayvanlarına yönelik anket düzenledi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanları konusunda son durumun aktarıldığı ve hazırlanan çalışmayla ilgili seçimlerin ardından özel bir sunum yapıldığı da öğrenildi.

'Son halini getirin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından, “Bunlara tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” talimatını verdiği belirtildi. AK Parti’nin yasa teklifini önümüzdeki hafta tamamlayacağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son bir kez daha sunum yapılacağı kaydedildi.

Haziran'da Meclis'e sunulacak

Ardından muhalefete götürülecek olan teklifin haziran ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Parti kurmayları, “Biz teklifimizi hazırladıktan sonra önerilerimizle gideceğiz. Karşı taraftan çözüm gelmezse uzlaşmak için bir çaba içerisinde olmayacağız. Sanatçıları, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, veteriner hekimler birliğini, hepsini dinledik. İşin bürokratik takibi ve etkinliği de önemli. Böyle bir uygulamayla ancak sonuç alınabileceği görülüyor” diye konuştu.

'Saldırganlar uyutulacak'

Sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan 8 maddelik taslak metne ulaşan Hürriyet'te vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin toplanacağı belirtildi.
Mahallede, vatandaş tarafından beslenen ve kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak, bu köpekler de kısırlaştırılacak. Barınakların yaşam koşulları iyileştirilecek. Barınaklarda, modern kafes sistemi, izleme alanları, kameralı takip, suyun otomatik verildiği, yiyeceklerin belli zamanda verildiği bir düzenek kurulması sağlanacak. Toplanan bu köpekler arasında barınak koşullarında yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 aylık sürenin sonunda ötanazi uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çip takılarak takip edilecek. Yasadaki değişikle ayrıca sahipsiz hayvan tanımı yapılacak.
Aliağa, Pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
TÜRKİYE
İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
Dün, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала