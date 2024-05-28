https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/izmirde-vahset-yasakli-cins-kopek-herkesin-ortasinda-kediyi-oldurdu-kimse-bir-sey-yapamadi--1084267578.html

İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı

İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk olan bir köpek, sokakta herkesin gözü önünde kediyi öldürdü. Köpeğin sahibinin hiçbir şey yapması tepkilere sebep oldu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T10:13+0300

2024-05-28T10:13+0300

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türkiye

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İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar insanların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar herkes tarafından izlendi.Utanmadan 'bu iş böyle dayı' dedi, kendini savundı Çevredeki esnaf ve insanların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.

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