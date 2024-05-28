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İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk olan bir köpek, sokakta herkesin gözü önünde kediyi öldürdü. Köpeğin sahibinin hiçbir şey yapması tepkilere sebep oldu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
aliağa
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
saldırgan
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İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar insanların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar herkes tarafından izlendi.Utanmadan 'bu iş böyle dayı' dedi, kendini savundı Çevredeki esnaf ve insanların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakanliktan-aciklama-soylunun-sokak-kopeklerine-yonelik-soylemleri-gercek-degildir--1084245359.html
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köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, aliağa, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, saldırgan, ötenazi
köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, aliağa, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, saldırgan, ötenazi

İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı

10:13 28.05.2024 (güncellendi: 10:22 28.05.2024)
Aliağa, Pitbull
Aliağa, Pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk olan bir köpek, sokakta herkesin gözü önünde kediyi öldürdü. Köpeğin sahibinin hiçbir şey yapması tepkilere sebep oldu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar insanların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar herkes tarafından izlendi.

Utanmadan 'bu iş böyle dayı' dedi, kendini savundı

Çevredeki esnaf ve insanların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.
Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.
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