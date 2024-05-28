https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/izmirde-vahset-yasakli-cins-kopek-herkesin-ortasinda-kediyi-oldurdu-kimse-bir-sey-yapamadi--1084267578.html
İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk olan bir köpek, sokakta herkesin gözü önünde kediyi öldürdü. Köpeğin sahibinin hiçbir şey yapması tepkilere sebep oldu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:13+0300
2024-05-28T10:13+0300
2024-05-28T10:22+0300
türkiye
köpek
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
aliağa
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
saldırgan
ötenazi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267053_0:147:1662:1082_1920x0_80_0_0_cbaa2d48d925b90b38da66a705961702.png
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar insanların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar herkes tarafından izlendi.Utanmadan 'bu iş böyle dayı' dedi, kendini savundı Çevredeki esnaf ve insanların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakanliktan-aciklama-soylunun-sokak-kopeklerine-yonelik-soylemleri-gercek-degildir--1084245359.html
türkiye
aliağa
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084267053_13:0:1650:1228_1920x0_80_0_0_1c96ef6cbd628175958683977973ed78.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, aliağa, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, saldırgan, ötenazi
köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, aliağa, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, saldırgan, ötenazi
İzmir'de vahşet: Yasaklı cins köpek herkesin ortasında kediyi öldürdü, kimse bir şey yapamadı
10:13 28.05.2024 (güncellendi: 10:22 28.05.2024)
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk olan bir köpek, sokakta herkesin gözü önünde kediyi öldürdü. Köpeğin sahibinin hiçbir şey yapması tepkilere sebep oldu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar insanların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar herkes tarafından izlendi.
Utanmadan 'bu iş böyle dayı' dedi, kendini savundı
Çevredeki esnaf ve insanların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.
Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.