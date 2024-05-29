https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdde-f-35-savas-ucagi-dustu-1084296631.html
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
Sputnik Türkiye
ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T02:54+0300
2024-05-29T02:54+0300
2024-05-29T02:54+0300
dünya
abd
abd
f-35
savaş
savaş uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103493/90/1034939022_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_b77a5fb8888df801abad5856617424a1.jpg
ABD'nin New Mexico eyaletinde bir F-35 savaş uçağı Albuquerque International'dan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu belirtildi.Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.Lockheed Martin sözcüsü: Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldıLockheed Martin sözcüsü Sputnik'e yaptığı açıklamada, daha önce ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen askeri uçağın bir F-35B savaş uçağı olduğunu söyledi.Sözcü yaptığı açıklamada, "Fort Worth, Teksas'tan Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne giden bir F-35B, New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde yakıt ikmali yaptıktan sonra düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı. Güvenlik bizim önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokolünü izleyeceğiz" dedi.Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/bidenden-pentagon-butcesini-artirma-talebi-f-35-ve-denizalti-harcamalari-azaltilacak-1081517228.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103493/90/1034939022_235:0:2368:1600_1920x0_80_0_0_df173963fee5f9ec12bb2eb18b49ab8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, f-35, savaş, savaş uçağı
abd, abd, f-35, savaş, savaş uçağı
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi.
ABD'nin New Mexico eyaletinde bir F-35 savaş uçağı Albuquerque International'dan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu belirtildi.
Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.
Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.
Lockheed Martin sözcüsü: Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı
Lockheed Martin sözcüsü Sputnik'e yaptığı açıklamada, daha önce ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen askeri uçağın bir F-35B savaş uçağı olduğunu söyledi.
Sözcü yaptığı açıklamada, "Fort Worth, Teksas'tan Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne giden bir F-35B, New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde yakıt ikmali yaptıktan sonra düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı. Güvenlik bizim önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokolünü izleyeceğiz" dedi.
Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermemişti.