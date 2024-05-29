ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdde-f-35-savas-ucagi-dustu-1084296631.html
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
Sputnik Türkiye
ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T02:54+0300
2024-05-29T02:54+0300
dünya
abd
abd
f-35
savaş
savaş uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103493/90/1034939022_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_b77a5fb8888df801abad5856617424a1.jpg
ABD'nin New Mexico eyaletinde bir F-35 savaş uçağı Albuquerque International'dan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu belirtildi.Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.Lockheed Martin sözcüsü: Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldıLockheed Martin sözcüsü Sputnik'e yaptığı açıklamada, daha önce ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen askeri uçağın bir F-35B savaş uçağı olduğunu söyledi.Sözcü yaptığı açıklamada, "Fort Worth, Teksas'tan Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne giden bir F-35B, New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde yakıt ikmali yaptıktan sonra düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı. Güvenlik bizim önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokolünü izleyeceğiz" dedi.Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/bidenden-pentagon-butcesini-artirma-talebi-f-35-ve-denizalti-harcamalari-azaltilacak-1081517228.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103493/90/1034939022_235:0:2368:1600_1920x0_80_0_0_df173963fee5f9ec12bb2eb18b49ab8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, f-35, savaş, savaş uçağı
abd, abd, f-35, savaş, savaş uçağı

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

02:54 29.05.2024
© AATSK: Türk savaş pilotu F-35 ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi
TSK: Türk savaş pilotu F-35 ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
Abone ol
ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi.
ABD'nin New Mexico eyaletinde bir F-35 savaş uçağı Albuquerque International'dan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu belirtildi.
Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.
Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.
Lockheed Martin sözcüsü: Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı
Lockheed Martin sözcüsü Sputnik'e yaptığı açıklamada, daha önce ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen askeri uçağın bir F-35B savaş uçağı olduğunu söyledi.
Sözcü yaptığı açıklamada, "Fort Worth, Teksas'tan Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne giden bir F-35B, New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde yakıt ikmali yaptıktan sonra düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı. Güvenlik bizim önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokolünü izleyeceğiz" dedi.
Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermemişti.
2023 Dubai Havacılık Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
DÜNYA
Biden’den Pentagon bütçesini artırma talebi: F-35 ve denizaltı harcamaları azaltılacak
8 Mart, 15:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала