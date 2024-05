https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdde-f-35-savas-ucagi-dustu-1084296631.html

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Sputnik Türkiye

ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir F-35 savaş uçağı Albuquerque International'dan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu belirtildi.Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.Lockheed Martin sözcüsü: Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldıLockheed Martin sözcüsü Sputnik'e yaptığı açıklamada, daha önce ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen askeri uçağın bir F-35B savaş uçağı olduğunu söyledi.Sözcü yaptığı açıklamada, "Fort Worth, Teksas'tan Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne giden bir F-35B, New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde yakıt ikmali yaptıktan sonra düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fıratıldı. Güvenlik bizim önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokolünü izleyeceğiz" dedi.Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermemişti.

