https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aziz-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-getirecegiz-dedik-hafta-sonu-gidiyorum-1084265277.html

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Getireceğiz dedik, hafta sonu gidiyorum'

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Getireceğiz dedik, hafta sonu gidiyorum'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşeceğini duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:35+0300

2024-05-28T09:35+0300

2024-05-28T09:35+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

ali koç

başkanlık

başkanlık seçimleri

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Fenerbahçe Kulübü'nün 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım basın mensuplarına konuştu. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşeceğini duyurdu.Fenerbahçe'nin ikincilik ardından yapılan açıklamalarını eleştiren Yıldırım, "Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."Devamında ise Mourinho hakkında Yıldırım şöyle konuştu:

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aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç, başkanlık, başkanlık seçimleri