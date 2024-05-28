https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-senatorden-macrona-rusyanin-ukraynadaki-zaferine-hazir-ol-cagrisi-1084267446.html
Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı
Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Herson bölgesini temsil eden Senatör Kostükeviç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’da tek bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:12+0300
2024-05-28T10:12+0300
2024-05-28T10:12+0300
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Rus Senatör İgor Kostükeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Avrupa’nın uluslararası hukuk kapsamında uzun vadeli barış inşa etmek için Ukrayna’yı sonuna kadar desteklemesi ve silahlandırması ve “her türlü senaryoya” hazırlıklı olması gerektiği yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:“Macron’un kuruntularına ve histerisine bakarsak Rusya çoktandır Avrupa'yı ele geçirdi” diyen Kostükeviç, değerlendirmesini, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacağımızı ve savunacağımızı defalarca söyledi. Avrupa ülkeleriyle, üstelik Avrupa’nın devasa sayıdaki iç sorunları ve krizleriyle hiç ilgilenmiyoruz” diye tamamladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, fransa, emmanuel macron, rusya federasyon konseyi, nato
rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, fransa, emmanuel macron, rusya federasyon konseyi, nato
Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Herson bölgesini temsil eden Senatör Kostükeviç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’da tek bir senaryo olan Rusya’nın zaferi için hazırlanması gerektiğini belirtti.
Rus Senatör İgor Kostükeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Avrupa’nın uluslararası hukuk kapsamında uzun vadeli barış inşa etmek için Ukrayna’yı sonuna kadar desteklemesi ve silahlandırması ve “her türlü senaryoya” hazırlıklı olması gerektiği yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:
Macron’un başvurduğu paniği tırmandırma söylemi oldukça anlaşılır. Batı ve Amerika'nın askeri bütçeleri biraz daha ceplerine indirmesi ve aynı zamanda halkı kaçınılmaz müzakere aşamasına hazırlaması gerekiyor. Elbette bu müzakereler Rusya’nın şartlarına göre olacak. Tek bir senaryomuz var, zafer ve özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşmak. Elbette Avrupa’nın buna hazırlanması gerekiyor. İdrak etmesi, anlaması ve kabul etmesi gerekiyor.
“Macron’un kuruntularına ve histerisine bakarsak Rusya çoktandır Avrupa'yı ele geçirdi” diyen Kostükeviç, değerlendirmesini, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacağımızı ve savunacağımızı defalarca söyledi. Avrupa ülkeleriyle, üstelik Avrupa’nın devasa sayıdaki iç sorunları ve krizleriyle hiç ilgilenmiyoruz” diye tamamladı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.