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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-senatorden-macrona-rusyanin-ukraynadaki-zaferine-hazir-ol-cagrisi-1084267446.html
Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı
Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Herson bölgesini temsil eden Senatör Kostükeviç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’da tek bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rus Senatör İgor Kostükeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Avrupa’nın uluslararası hukuk kapsamında uzun vadeli barış inşa etmek için Ukrayna’yı sonuna kadar desteklemesi ve silahlandırması ve “her türlü senaryoya” hazırlıklı olması gerektiği yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:“Macron’un kuruntularına ve histerisine bakarsak Rusya çoktandır Avrupa'yı ele geçirdi” diyen Kostükeviç, değerlendirmesini, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacağımızı ve savunacağımızı defalarca söyledi. Avrupa ülkeleriyle, üstelik Avrupa’nın devasa sayıdaki iç sorunları ve krizleriyle hiç ilgilenmiyoruz” diye tamamladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html
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Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı

10:12 28.05.2024
© AP Photo / Yoan ValatFransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Yoan Valat
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Herson bölgesini temsil eden Senatör Kostükeviç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’da tek bir senaryo olan Rusya’nın zaferi için hazırlanması gerektiğini belirtti.
Rus Senatör İgor Kostükeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Avrupa’nın uluslararası hukuk kapsamında uzun vadeli barış inşa etmek için Ukrayna’yı sonuna kadar desteklemesi ve silahlandırması ve “her türlü senaryoya” hazırlıklı olması gerektiği yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:

Macron’un başvurduğu paniği tırmandırma söylemi oldukça anlaşılır. Batı ve Amerika'nın askeri bütçeleri biraz daha ceplerine indirmesi ve aynı zamanda halkı kaçınılmaz müzakere aşamasına hazırlaması gerekiyor. Elbette bu müzakereler Rusya’nın şartlarına göre olacak. Tek bir senaryomuz var, zafer ve özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşmak. Elbette Avrupa’nın buna hazırlanması gerekiyor. İdrak etmesi, anlaması ve kabul etmesi gerekiyor.

Macron’un kuruntularına ve histerisine bakarsak Rusya çoktandır Avrupa'yı ele geçirdi” diyen Kostükeviç, değerlendirmesini, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacağımızı ve savunacağımızı defalarca söyledi. Avrupa ülkeleriyle, üstelik Avrupa’nın devasa sayıdaki iç sorunları ve krizleriyle hiç ilgilenmiyoruz” diye tamamladı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
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