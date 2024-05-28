https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-senatorden-macrona-rusyanin-ukraynadaki-zaferine-hazir-ol-cagrisi-1084267446.html

Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı

Rus Senatör’den Macron’a ‘Rusya’nın Ukrayna'daki zaferine hazır ol’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Herson bölgesini temsil eden Senatör Kostükeviç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’da tek bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T10:12+0300

2024-05-28T10:12+0300

2024-05-28T10:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

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askeri operasyon

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rusya federasyon konseyi

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Rus Senatör İgor Kostükeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Avrupa’nın uluslararası hukuk kapsamında uzun vadeli barış inşa etmek için Ukrayna’yı sonuna kadar desteklemesi ve silahlandırması ve “her türlü senaryoya” hazırlıklı olması gerektiği yönündeki sözlerini şöyle değerlendirdi:“Macron’un kuruntularına ve histerisine bakarsak Rusya çoktandır Avrupa'yı ele geçirdi” diyen Kostükeviç, değerlendirmesini, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacağımızı ve savunacağımızı defalarca söyledi. Avrupa ülkeleriyle, üstelik Avrupa’nın devasa sayıdaki iç sorunları ve krizleriyle hiç ilgilenmiyoruz” diye tamamladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.

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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, fransa, emmanuel macron, rusya federasyon konseyi, nato