https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html

İtalya’dan Stoltenberg’e sert tepki: Durdurulması gereken tehlikeli beyefendi

İtalya’dan Stoltenberg’e sert tepki: Durdurulması gereken tehlikeli beyefendi

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Ukrayna'ya silah sağlayan müttefiklerin, Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesini... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T16:29+0300

2024-05-27T16:29+0300

2024-05-27T16:29+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

italya

matteo salvini

avrupa

avrupa birliği

sergey lavrov

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NATO Genel Sekreterinin çağrısına, “Çocuklarıma Üçüncü Dünya Savaşı'nı bırakmak istemiyorum” diyerek sert tepki veren İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Stoltenberg’i, durdurulması gereken ‘tehlikeli bir beyefendi’ olarak nitelendirdi.Salvini, önceki gün yaptığı açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki hedeflere Batı silahlarıyla saldırmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısının ardından ittifak başkanının kendisini düzeltmesi, özür dilemesi ya da istifa etmesi gerektiğini söylemişti.Napoli’de bulunan Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nın genel oturumunda Stoltenberg’in bu çağrısını yinelediğine dikkat çekerken, “Stoltenberg'in Sofya'da sürekli olarak İtalyan ve Avrupa silahlarının Rusya'yı vurması ve öldürmesi gerektiğini tekrarladığını öğrendim. Bu beyefendi tehlikeli. 3. Dünya Savaşından, Batı, Avrupa ve İtalyan silahlarının Rusya'yı vurup öldürebileceğinden bahsetmek bana çok ama çok tehlikeli ve pervasızca geliyor. Kim onu (Stoltenberg’i) durdurabilirse durdursun” ifadelerini kullandı.Kısa süre önce rahatsızlık geçiren ve kaldırıldığı hastaneden dün taburcu edilen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, La Stampa gazetesine verdiği röportajda, Stoltenberg'in sözlerini şöyle değerlendirdi:Crosetto, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Ukrayna'ya NATO askeri gönderme konusunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Bir NATO Genel Sekreteri'nin ya da bir ülkenin diğerleri adına da karar alması söz konusu değil" yorumunu yaptı.Lavrov: Stoltenberg yetkilerini aşıyorNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in The Economist dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi”, İtalya başta olmak üzere diğer bazı Avrupa ülkelerinde tepkilere neden olurken, Stoltenberg’in bu sözleriyle haddini aştığını ima eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Genel sekreterin böyle bir sorumluluk üstlenebileceğinden, konu NATO içinde tartışılırken blok üyeleri adına konuşabileceğinden şüpheliyim” ifadelerini kullandı.Bu gibi açıklamaların genel sekreter düzeyinde yapılmayacağına dikkat çeken Lavrov, “Stoltenberg, üye ülkeleri içeren blok içerisinde onların iradesini yerine getiriyor. Yetkisini aştığını düşünüyorum” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stoltenberg-ukraynanin-bati-yapimi-silahlarla-rusya-topraklarini-vurmasini-destekliyoruz-1084237258.html

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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, italya, matteo salvini, avrupa, avrupa birliği, sergey lavrov