https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meksikada-157-maymun-sicaktan-dolayi-oldu-1084274023.html
Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü
Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü
Sputnik Türkiye
Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 157 maymun öldü. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T12:03+0300
2024-05-28T12:03+0300
2024-05-28T12:04+0300
dünya
maymun
meksika
ölüm
toplu ölüm
birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
iklim
iklim değişikliği
iklim
iklim kriziyle mücadele
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Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor.Meksika Çevre Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/arastirmalar-sempanzelerin-de-insanlar-gibi-hayat-boyu-ogrenen-canlilar-oldugunu-ortaya-koydu-1083710449.html
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maymun, meksika, ölüm, toplu ölüm, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim, iklim değişikliği, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği
maymun, meksika, ölüm, toplu ölüm, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim, iklim değişikliği, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği
Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü
12:03 28.05.2024 (güncellendi: 12:04 28.05.2024)
Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 157 maymun öldü.
Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor.
Meksika Çevre Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.
Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü.