https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meksikada-157-maymun-sicaktan-dolayi-oldu-1084274023.html

Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü

Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü

Sputnik Türkiye

Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 157 maymun öldü. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T12:03+0300

2024-05-28T12:03+0300

2024-05-28T12:04+0300

dünya

maymun

meksika

ölüm

toplu ölüm

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

iklim

iklim değişikliği

iklim

iklim kriziyle mücadele

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Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor.Meksika Çevre Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü.

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Sputnik Türkiye

maymun, meksika, ölüm, toplu ölüm, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim, iklim değişikliği, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği