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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meksikada-157-maymun-sicaktan-dolayi-oldu-1084274023.html
Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü
Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü
Sputnik Türkiye
Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 157 maymun öldü. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor.Meksika Çevre Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü.
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maymun, meksika, ölüm, toplu ölüm, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim, iklim değişikliği, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği

Meksika'da 157 maymun sıcaktan dolayı öldü

12:03 28.05.2024 (güncellendi: 12:04 28.05.2024)
© AFP 2023Maymun
Maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023
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Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 157 maymun öldü.
Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor.
Meksika Çevre Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.
Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü.
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