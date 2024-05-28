https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/letonya-lideri-ukraynanin-rusyayi-vurmasini-yasaklamak-icin-neden-yok--1084275553.html

Letonya lideri: Ukrayna’nın Rusya'yı vurmasını yasaklamak için neden yok

Letonya lideri: Ukrayna’nın Rusya'yı vurmasını yasaklamak için neden yok

Sputnik Türkiye

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO üyesi ülkelerin, Kiev'in Rusya topraklarına saldırı düzenlemek için Batı'dan temin ettiği silahları kullanmasına... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:08+0300

2024-05-28T13:08+0300

2024-05-28T13:08+0300

ukrayna krizi

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edgars rinkevics

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jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna

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Rusya karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in talebini değerlendirdiği konuşmasında, Ukrayna'yı Rusya'ya saldırmaktan alıkoymak için neden bulunmadığını söyledi.Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair CNN'e konuşan Rinkevics, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleme kaydettiğine işaret ederken, bunun, Batı'nın Kiev yönetimine silah tedarik etmemesi ve bazı kullanım sınırlaması getirmesinin sonucu olduğunu belirtti.Rinkevics, Ukrayna'nın verilen silahlarla Rusya'ya saldırmasını engellemenin gerçekçi ve pragmatik bir sebebinin bulunmadığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Rinkevics, ayrıca Ukrayna'nın savaşı kaybetmesinin kendilerinin güvenliğini olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de The Economist'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiğini belirtmişti.Lavrov: Stoltenberg yetkilerini aşıyorNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in The Economist dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi”, İtalya başta olmak üzere diğer bazı Avrupa ülkelerinde tepkilere neden olurken, Stoltenberg’in bu sözleriyle haddini aştığını ima eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Genel sekreterin böyle bir sorumluluk üstlenebileceğinden, konu NATO içinde tartışılırken blok üyeleri adına konuşabileceğinden şüpheliyim” ifadelerini kullandı.Bu gibi açıklamaların genel sekreter düzeyinde yapılmayacağına dikkat çeken Lavrov, “Stoltenberg, üye ülkeleri içeren blok içerisinde onların iradesini yerine getiriyor. Yetkisini aştığını düşünüyorum” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/kremlinden-stoltenberge-tepki-nato-zaten-rusyayla-dogrudan-catisma-icinde-1084251322.html

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