https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/kremlinden-stoltenberge-tepki-nato-zaten-rusyayla-dogrudan-catisma-icinde-1084251322.html

Kremlin'den Stoltenberg'e tepki: NATO zaten Rusya'yla doğrudan çatışma içinde

Kremlin'den Stoltenberg'e tepki: NATO zaten Rusya'yla doğrudan çatışma içinde

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya her türlü askeri yardımı sağlayıp NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediğini söyleyen NATO Genel... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T17:10+0300

2024-05-27T17:10+0300

2024-05-27T17:10+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına izin verilmesini isteyip İttifak'ın çatışmaya dahil olmak istemediğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını ifade etti.Peskov, NATO'nun bu tür söylemler nedeniyle Rusya'yla çatışmaya yaklaşıp yaklaşmadığının sorulması üzerine, "Yaklaşmıyor, zaten çatışmanın içindeler" yanıtını verdi.'NATO tırmanmanın derecesini artırıyor'Kremlin Sözcüsü, NATO'nun tırmanmanın derecesini artırıp askeri söylemlerle 'oyun oynadığını' ve askeri coşkuya kapıldığını kaydederek bunun Rusya'nın hesaba katmaya devam etmesi gereken bir gerçek olduğunu vurguladı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yapımı silahların Rusya'daki 'meşru hedefleri' vurmak için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduklarını söylerken, Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediklerini de yinelemişti.NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kiev'in Batı yapımı silahların tamamını Rusya topraklarına saldırmak için kullanabilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stoltenberg-ukraynanin-bati-yapimi-silahlarla-rusya-topraklarini-vurmasini-destekliyoruz-1084237258.html

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