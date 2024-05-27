Kremlin'den Stoltenberg'e tepki: NATO zaten Rusya'yla doğrudan çatışma içinde
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Peskov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya her türlü askeri yardımı sağlayıp NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediğini söyleyen NATO Genel Sekreteri'nin sözlerine yanıt verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına izin verilmesini isteyip İttifak'ın çatışmaya dahil olmak istemediğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını ifade etti.
Peskov, NATO'nun bu tür söylemler nedeniyle Rusya'yla çatışmaya yaklaşıp yaklaşmadığının sorulması üzerine, "Yaklaşmıyor, zaten çatışmanın içindeler" yanıtını verdi.
Peskov, NATO'nun bu tür söylemler nedeniyle Rusya'yla çatışmaya yaklaşıp yaklaşmadığının sorulması üzerine, "Yaklaşmıyor, zaten çatışmanın içindeler" yanıtını verdi.
'NATO tırmanmanın derecesini artırıyor'
Kremlin Sözcüsü, NATO'nun tırmanmanın derecesini artırıp askeri söylemlerle 'oyun oynadığını' ve askeri coşkuya kapıldığını kaydederek bunun Rusya'nın hesaba katmaya devam etmesi gereken bir gerçek olduğunu vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yapımı silahların Rusya'daki 'meşru hedefleri' vurmak için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduklarını söylerken, Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediklerini de yinelemişti.
NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kiev'in Batı yapımı silahların tamamını Rusya topraklarına saldırmak için kullanabilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yapımı silahların Rusya'daki 'meşru hedefleri' vurmak için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduklarını söylerken, Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediklerini de yinelemişti.
NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kiev'in Batı yapımı silahların tamamını Rusya topraklarına saldırmak için kullanabilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.