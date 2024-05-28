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Hande Fırat: Bir bakan, bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor
Hande Fırat: Bir bakan, bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor
Sputnik Türkiye
Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde tasarruf tedbirlerinin sürdürüldüğüne dikkat çekti. Hande Fırat, bakanların tasarruf... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:34+0300
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerinden bahsetti ve "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim" diye yazdı.Hande Fırat bugünkü yazısında şu noktaları kaleme aldı:Elektrikleri kontrol eden bakanFırat, bu konuda bakanların da hassasiyet gösterdiğine dikkat çekti ve birkaç örnek verdi:
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tasarruf, bakanlık, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kabine toplantısı, kültür ve turizm bakanlığı
tasarruf, bakanlık, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kabine toplantısı, kültür ve turizm bakanlığı

Hande Fırat: Bir bakan, bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor

09:34 28.05.2024
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde tasarruf tedbirlerinin sürdürüldüğüne dikkat çekti. Hande Fırat, bakanların tasarruf konusunda hassas davrandıklarını belirtti ve "Yaz aylarına girerken çok önem taşıyan bakanlığın başındaki isim; Ankara’da binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerinden bahsetti ve "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim" diye yazdı.
Hande Fırat bugünkü yazısında şu noktaları kaleme aldı:
"Bu notta Şimşek hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgi verdi, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini de verdi. Kısacası kamuda otellerde ya da başka alanlarda kiralanarak organizasyon yapma döneminin bittiğini alternatif adreslerle de hatırlatmış oldu."

Elektrikleri kontrol eden bakan

Fırat, bu konuda bakanların da hassasiyet gösterdiğine dikkat çekti ve birkaç örnek verdi:
"Kabinede bazı isimlerin tasarruf genelgesi konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini söyleyebilirim. İsimlerini müsaade almadığım için açıklamayacağım. Ancak yaz aylarına girerken Türkiye’ye gelecek para açısından çok önem taşıyan bakanlığın başındaki isim; Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor. Bir başka bakan ise katıldığı eğitim ile ilgili programlarda kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen öğrencilerin alımını bizzat kendisi yapıyor. Özetle, kolay olmayan bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte bakanların tutumunun ve tasarrufa öncelik etmelerinin önemini vurgulamak gerekiyor"
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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