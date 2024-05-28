https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/hande-firat-bir-bakan-bakanlik-binasinin-elektriklerinin-acik-olup-olmadigini-bile-kontrol-ediyor-1084265141.html

Hande Fırat: Bir bakan, bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor

Hande Fırat: Bir bakan, bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor

Sputnik Türkiye

Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde tasarruf tedbirlerinin sürdürüldüğüne dikkat çekti. Hande Fırat, bakanların tasarruf... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:34+0300

2024-05-28T09:34+0300

2024-05-28T09:34+0300

ekonomi

tasarruf

bakanlık

tasarruf tedbirleri

tasarruf paketi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

kabine toplantısı

kültür ve turizm bakanlığı

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerinden bahsetti ve "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim" diye yazdı.Hande Fırat bugünkü yazısında şu noktaları kaleme aldı:Elektrikleri kontrol eden bakanFırat, bu konuda bakanların da hassasiyet gösterdiğine dikkat çekti ve birkaç örnek verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-yabanci-sermaye-girisleri-beklentileri-asti-1084264905.html

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