https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-yabanci-sermaye-girisleri-beklentileri-asti-1084264905.html
Bakan Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı
Bakan Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu söyledi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:24+0300
2024-05-28T09:24+0300
2024-05-28T09:24+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
tasarruf
sermaye piyasası kurulu (spk)
sermaye
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı.'Beklentiyi aştı'Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.Şimşek, Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi” diyen Şimşek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tasarruf, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye, enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tasarruf, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye, enflasyon
Bakan Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı.
Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.
Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.
Şimşek, Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.
“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi” diyen Şimşek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.