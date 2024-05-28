https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fransiz-politikaci-natonun-rusyaya-saldirilara-izin-vermesi-halinde-catisma-buyuyecek-1084293796.html
Fransız politikacı: NATO'nun Rusya’ya saldırılara izin vermesi halinde çatışma büyüyecek
Fransız politikacı: NATO'nun Rusya’ya saldırılara izin vermesi halinde çatışma büyüyecek
Sputnik Türkiye
Fransız politikacı Dupont-Aignan, NATO'nun Ukrayna ordusuna Rusya Federasyonu topraklarına saldırı izni vermesi halinde çatışmanın büyüyeceğini belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T23:23+0300
2024-05-28T23:23+0300
2024-05-28T23:23+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Fransız politikacı Nicolas Dupont-Aignan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarının derinliklerine Batı silahlarıyla saldırmasına izin vermesi durumunda Ukrayna'daki çatışmanın diğer ülkelere yayılacağını ifade etti.Dupont-Aignan, “NATO, üçüncü dünya savaşını başlatma yolunda! Ukrayna'nın NATO'ya girişişini hızlandırmak ve Rusya topraklarına saldırması gerektiğini söyleyen bu liderler çatışmanın tırmanmasını sağlamak için kesinlikle her şeyi yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.İttifak üyelerinden birinin savaş durumuna girmesi halinde geri kalanların da kaçınılmaz olarak savaşa sürükleneceğini belirten Dupont-Aignan, nükleer gerilimin her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini kaydetti.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html
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nicolas dupont-aignan, nato, ukrayna, rusya, x, josep borrell, emmanuel macron, olaf scholz, saldırı, üçüncü dünya savaşı
Fransız politikacı: NATO'nun Rusya’ya saldırılara izin vermesi halinde çatışma büyüyecek
Fransız politikacı Dupont-Aignan, NATO'nun Ukrayna ordusuna Rusya Federasyonu topraklarına saldırı izni vermesi halinde çatışmanın büyüyeceğini belirtti.
Fransız politikacı Nicolas Dupont-Aignan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarının derinliklerine Batı silahlarıyla saldırmasına izin vermesi durumunda Ukrayna'daki çatışmanın diğer ülkelere yayılacağını ifade etti.
Dupont-Aignan, “NATO, üçüncü dünya savaşını başlatma yolunda! Ukrayna'nın NATO'ya girişişini hızlandırmak ve Rusya topraklarına saldırması gerektiğini söyleyen bu liderler çatışmanın tırmanmasını sağlamak için kesinlikle her şeyi yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.
İttifak üyelerinden birinin savaş durumuna girmesi halinde geri kalanların da kaçınılmaz olarak savaşa sürükleneceğini belirten Dupont-Aignan, nükleer gerilimin her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini kaydetti.
Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.