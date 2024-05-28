https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html

Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli

Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna ordusunun, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T21:22+0300

2024-05-28T21:22+0300

2024-05-28T21:22+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

olaf scholz

josep borrell

jens stoltenberg

nato

ab

rusya

ukrayna

füze saldırısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.Macron, “Ukrayna'nın, bombardımanın yapıldığı Rusya topraklarındaki askeri hedefleri yok etmesine izin vermeliyiz, ancak kendi topraklarındaki diğer askeri veya sivil hedeflerin vurulmasına izin vermemeliyiz” dedi.Macron ayrıca, Rus askeri hedeflerini vurabilecek uzun menzilli silahların Kiev'e tedarikinin çatışmanın tırmanması anlamına gelmediğini öne sürdü.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html

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emmanuel macron, olaf scholz, josep borrell, jens stoltenberg, nato, ab, rusya, ukrayna, füze saldırısı