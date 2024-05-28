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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html
Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli
Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna ordusunun, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
emmanuel macron
olaf scholz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.Macron, “Ukrayna'nın, bombardımanın yapıldığı Rusya topraklarındaki askeri hedefleri yok etmesine izin vermeliyiz, ancak kendi topraklarındaki diğer askeri veya sivil hedeflerin vurulmasına izin vermemeliyiz” dedi.Macron ayrıca, Rus askeri hedeflerini vurabilecek uzun menzilli silahların Kiev'e tedarikinin çatışmanın tırmanması anlamına gelmediğini öne sürdü.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html
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emmanuel macron, olaf scholz, josep borrell, jens stoltenberg, nato, ab, rusya, ukrayna, füze saldırısı

Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli

21:22 28.05.2024
© AFP 2023 / Yoan ValatEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / Yoan Valat
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna ordusunun, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Macron,Ukrayna'nın, bombardımanın yapıldığı Rusya topraklarındaki askeri hedefleri yok etmesine izin vermeliyiz, ancak kendi topraklarındaki diğer askeri veya sivil hedeflerin vurulmasına izin vermemeliyiz” dedi.
Macron ayrıca, Rus askeri hedeflerini vurabilecek uzun menzilli silahların Kiev'e tedarikinin çatışmanın tırmanması anlamına gelmediğini öne sürdü.
Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Ukrayna krizi
AB, Kiev'in Rusya’yı Batı’dan yollanan silahlarla vurmasını görüşecek
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