Erdoğan'dan Roma seyahati tepkisi: 'Özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz'

Kamu görevi, vebali ağır bir görevdir Kamu görevi, vebali ağır bir görevdir

Hantal bir devlet yapısından çevik devlete geçiş için gayret gösterdik. Hantal bir devlet yapısından çevik devlete geçiş için gayret gösterdik.

Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşın şikayeti çoğaldı. Halktan kopuk devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıklara izin vermeyiz. Bu yola gidenlerin gözünün yaşına bakmayız. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşın şikayeti çoğaldı. Halktan kopuk devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıklara izin vermeyiz. Bu yola gidenlerin gözünün yaşına bakmayız. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur.

Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.

Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz

Son dönemde eş dost atamaları ile belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Milletin kamu kurumlarına olan güvenini sarsıyor. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Son dönemde eş dost atamaları ile belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Milletin kamu kurumlarına olan güvenini sarsıyor. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz.

Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır