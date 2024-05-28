Erdoğan'dan Roma seyahati tepkisi: 'Özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz'
15:01 28.05.2024 (güncellendi: 15:26 28.05.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataRecep Tayyip Erdoğan
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin kamu kurumlarına olan güvenini sarsıyor. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda “Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu:
Kamu görevi, vebali ağır bir görevdir
Hantal bir devlet yapısından çevik devlete geçiş için gayret gösterdik.
Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşın şikayeti çoğaldı. Halktan kopuk devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıklara izin vermeyiz. Bu yola gidenlerin gözünün yaşına bakmayız. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur.
Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.
Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz
Son dönemde eş dost atamaları ile belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Milletin kamu kurumlarına olan güvenini sarsıyor. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz.
Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır
İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz