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Bahçeli'den İmamoğlu'nun Roma gezisine tepki: 'Tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyet'
Bahçeli'den İmamoğlu'nun Roma gezisine tepki: 'Tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyet'
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Bahçeli, İmamoğlu'nun gazetecilerle Roma'ya gitmesine "Yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına gerçekte tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Bahçeli'den İmamoğlu'nun Roma gezisine tepki: 'Tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyet'

10:50 28.05.2024 (güncellendi: 11:26 28.05.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Bahçeli, İmamoğlu'nun gazetecilerle Roma'ya gitmesine "Yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına gerçekte tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyet" dedi.
Devlet Bahçeli, MHP'nin grup toplantısında konuştu:
Lafa gelince israftan söz edenler, taş üstüne taş koymaktan aciz. Yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına gerçekte tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyet. Özel uçakla, 7 değil, 17 değil, 37 gazeteci ile 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli seyahatten sonra, İBB'nin müsriflikten bahsetmesine kimse inanmaz.
İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. Katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyuttadır. Refah'a düzenlenen saldırıların durdurulması istenmiş fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zamanda icra edileceği kaçınılmaz bir akıbettir. Beklentimizin katil savunma bakanı ve başbakanı hakkında ülkemizin yakalama kararı çıkarmalarıdır. Somut adımlar atılmalı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır.
Filistin devleti tanınmalı. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalı. ABD tarihi hukuki ve insani sorumluluktan kaçmamalıdır.
Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur.
İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında huzur duyuyorlar mı?
ABD insani ve tarihi sorumluluktan kaçmamalıdır
Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu F-16 savaş uçağının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye teslim edilmelidir.
Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Özgür Bey, saçma sapan sorularla seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır. Terörist Demirtaş'ı savunanların bize normalleşme cakası satması kümese girip tavuk haklarını savunacağım diyen tilki kadar inandırıcıdır.
31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum, bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye bu aziz millet için her feragati göstermeye devam edecektir.
Ederi 1 dolarlık hayatıyla ilgili farklı spekülasyonlar yapılan Fetullah Gülen başta olmak üzere FETÖ’nün ABD’ye yuvalanmış tüm mensupları Türk adaletine teslim edilmeli
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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