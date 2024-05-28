Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü çökertildi

Çorum ve Sinop merkezli 6️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-50” operasyonlarında;

❗️Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın,

❗️Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde… pic.twitter.com/158MSeLLG5