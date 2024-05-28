https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-yerlikaya-acikladi-2-organize-suc-orgutu-cokertildi-1084262248.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-50 Operasyonları'nda Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:00+0300
2024-05-28T08:00+0300
2024-05-28T09:43+0300
türkiye
ali yerlikaya
suç
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organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "MAHZEN-50" operasyonu düzenlendiğini duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/coluk-cocuk-diri-diri-yakildi-bm-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-1084261429.html
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ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü çökertildi
08:00 28.05.2024 (güncellendi: 09:43 28.05.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-50 Operasyonları'nda Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "MAHZEN-50" operasyonu düzenlendiğini duyurdu: