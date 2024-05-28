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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/coluk-cocuk-diri-diri-yakildi-bm-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-1084261429.html
Çoluk çocuk diri diri yakıldı: BM, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı
Çoluk çocuk diri diri yakıldı: BM, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T07:09+0300
2024-05-28T07:09+0300
israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye son büyük saldırısıyla ilgili mesaj paylaştı.BM Genel Kurul Başkanı Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü" diye yazdı."İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum." ifadesine yer veren Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların "durdurulması" çağrısında bulundu.UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz" ifadelerine yer verdi.Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk" diye yazdı.'Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi'BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi." ifadelerini kullandı."Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.'Yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti'Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yaptığı son saldırıyla ilgili yaptığı ikinci bir açıklamada, ifadelerini daha da sertleştirirken Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını "defalarca" söylediklerini hatırlattı.BM'nin internet sayfasından paylaşılan açıklamada Griffiths, "Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük" şeklindeki sözlerine yer verildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/netanyahudan-refah-saldirisiyla-ilgili-aciklama-trajik-bir-terslik-1084256707.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı

Çoluk çocuk diri diri yakıldı: BM, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı

07:09 28.05.2024
© AA / AA Görüntüİsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı
İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA / AA Görüntü
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ordusunun hafta sonu Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı.
Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye son büyük saldırısıyla ilgili mesaj paylaştı.
BM Genel Kurul Başkanı Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü" diye yazdı.
"İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum." ifadesine yer veren Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların "durdurulması" çağrısında bulundu.
UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz" ifadelerine yer verdi.
Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk" diye yazdı.

'Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi'

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi." ifadelerini kullandı.
"Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

'Yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti'

Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yaptığı son saldırıyla ilgili yaptığı ikinci bir açıklamada, ifadelerini daha da sertleştirirken Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını "defalarca" söylediklerini hatırlattı.
BM'nin internet sayfasından paylaşılan açıklamada Griffiths, "Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük" şeklindeki sözlerine yer verildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa trajik bir hata mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti. Buna hata demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır."

Ne olmuştu?

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili açıklama: 'Trajik bir terslik'
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