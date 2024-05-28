AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Dışarıda tutma politikasının parçası’

“Brüksel toplantılarını bu sene sekizincisi yapıldı. Suriye’nin ve Suriyelilerin sorunlarının azaltılması, Suriyelilerin geleceğinin yeniden inşa edilmesi gibi konular burada tartışılıyor. Bunun bir parçası da hem Suriye içerisinde hem de ağırlıklı olarak komşu ülkelere dağılmış olan Suriyeli mültecilerin desteklenmesi. Bu seneki toplantıda 2.12 Milyar Euro 2024 ve 2025’te dağıtılmak üzerine bir yardım paketi açıklandı. Bunun 1 milyar Euro’nun Türkiye’ye verileceği taahhüt ediliyor. 560 milyon Euro’nun Suriye içindeki yerinden edilen Suriyelilere, 560 milyonun da Lübnan, Irak ve Ürdün’de bulunan Suriyeli mültecileri desteklemeye yönelik dağıtılacağı vaat edildi. Bu yeni değil. Türkiye ile AB arasında 2016 yılında başlatılan bir müzakere süreci vardı. Bu müzakere sürecinde Türkiye’ye de vaat edilen 3 milyar artı 3 milyar toplamda 6 milyar Euroluk bir yardım paketi taahhüt edilmişti. Bunların bir kısmının ulaştığı, bir kısmının ise ulaşmadığını Türk tarafı en üst seviyeden ifade ediyor. Avrupa Birliği tarafı ise ülkelerin merkezi bütçelerini desteklemek için bir para aktarmadıklarını, kurumların hazırladıkları projeleri kendi kriterlerine göre değerlendirdikten sonra desteklediklerini ifade ediyor. Türkiye’ye bu konuda beklendiği gibi projelendirme yapmadığı ve bu yüzden vaat edilen mali yardımların aktarılamadığı yönünde eleştiriler yöneltildi. Bu ne kadar doğru tartışmaya açık. Türk Hükümeti ise vaat edilen mali desteklerin yeterince yapılmadığından şikâyet ediyor.”