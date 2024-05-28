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AB’den Türkiye’deki mülteciler için 1 milyar euroluk destek taahhüdü
AB’den Türkiye’deki mülteciler için 1 milyar euroluk destek taahhüdü
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu. AB'nin 2024 ve 2025 yılları için... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi.AB'nin 2024 ve 2025 için 2.12 milyar euro taahhütte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yardım, hem Suriye içindeki hem de komşu ülkelerdeki Suriyelilerin yanı sıra, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki ev sahibi topluluklara da destek sağlayacak." denildi.Açıklamada, "AB, 2023'te yapılan 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfusun yanı sıra Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün ile Irak'taki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2024 yılı için verdiği 560 milyon euroluk taahhüdü teyit etti. AB söz konusu komşu ülkelere 2025 yılı için ilave 560 milyon euro taahhüt etti. AB, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar euro taahhütte bulundu." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ayrıca 2025 taahhütlerinin 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mali paketin bir parçası olduğu belirtildi.Siyasi çözüm vurgusuAçıklamada, konferansın AB yönetimi ile üye ülkelerini, Suriye'nin komşu ülkelerini, diğer ortak ülkeler ve bağışçıların yanı sıra Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirerek, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakerelere dayalı bir siyasi çözüme ulaşılmasının desteklenmesinin acil önemi vurgulandı.Toplam 7,5 milyar euro hibe ve krediAB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda yaptığı açıklamada toplam 7,5 milyar euro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.Destek paketleri daha önce de açıklandı fakat 'sözler tutulmamıştı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik." diye konuşmuş AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar eurodan sadece 2.5 milyar euroluk dilimi serbest bıraktığını aktarmıştı.Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB ile Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatında verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini belirterek, ''AB ne yaptı? AB 2016’nın sonunda ilk 3 milyar euro, 2018’in sonunda bir diğer 3 milyarı ödeyecekti. 2020’ye geldik ve tam olarak ilk 3 milyarı almadık. Kim şimdi sözünde durmadı?'' demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/coluk-cocuk-diri-diri-yakildi-bm-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-1084261429.html
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ab, türkiye, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, para, fon
ab, türkiye, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, para, fon

AB’den Türkiye’deki mülteciler için 1 milyar euroluk destek taahhüdü

09:08 28.05.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSETürkiye - Avrupa Birliği (AB)
Türkiye - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu. AB'nin 2024 ve 2025 yılları için toplamda 2,12 milyar avro taahhütte bulunduğu belirtildi.
AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi.
AB'nin 2024 ve 2025 için 2.12 milyar euro taahhütte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yardım, hem Suriye içindeki hem de komşu ülkelerdeki Suriyelilerin yanı sıra, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki ev sahibi topluluklara da destek sağlayacak." denildi.
Açıklamada, "AB, 2023'te yapılan 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfusun yanı sıra Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün ile Irak'taki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2024 yılı için verdiği 560 milyon euroluk taahhüdü teyit etti. AB söz konusu komşu ülkelere 2025 yılı için ilave 560 milyon euro taahhüt etti. AB, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar euro taahhütte bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca 2025 taahhütlerinin 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mali paketin bir parçası olduğu belirtildi.

Siyasi çözüm vurgusu

Açıklamada, konferansın AB yönetimi ile üye ülkelerini, Suriye'nin komşu ülkelerini, diğer ortak ülkeler ve bağışçıların yanı sıra Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirerek, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakerelere dayalı bir siyasi çözüme ulaşılmasının desteklenmesinin acil önemi vurgulandı.

Toplam 7,5 milyar euro hibe ve kredi

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda yaptığı açıklamada toplam 7,5 milyar euro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.

Destek paketleri daha önce de açıklandı fakat 'sözler tutulmamıştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik." diye konuşmuş AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar eurodan sadece 2.5 milyar euroluk dilimi serbest bıraktığını aktarmıştı.
Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB ile Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatında verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini belirterek, ''AB ne yaptı? AB 2016’nın sonunda ilk 3 milyar euro, 2018’in sonunda bir diğer 3 milyarı ödeyecekti. 2020’ye geldik ve tam olarak ilk 3 milyarı almadık. Kim şimdi sözünde durmadı?'' demişti.
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