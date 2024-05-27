https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/orbandan-nukleer-silah-uyarisi-ukraynada-en-kotu-senaryolar-gelisebilir-1084234835.html
Orban’dan nükleer silah uyarısı: Ukrayna’da en kötü senaryolar gelişebilir
Orban’dan nükleer silah uyarısı: Ukrayna’da en kötü senaryolar gelişebilir
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın görüşüne göre, Avrupalı politikacılar nükleer silahı caydırma aracı olarak görse de Ukrayna’da, çatışma başında akla... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T11:10+0300
2024-05-27T11:10+0300
2024-05-27T11:10+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna’da nükleer silah kullanımına ilişkin en kötü senaryoların gerçekleşebileceğini belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalarda nükleer silah kullanması halinde Rus mevzilerini yok etmekle tehdit ettiğini dile getirmişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Sikorski’nin bu sözlerine verdiği yanıtında, ABD’nin mevzilerimize saldırmasının bir dünya savaşının başlaması anlamına geldiğini ve Polonya gibi ülkelerin bunu anlaması gerektiğini kaydetmişti.Kremlin, Moskova'nın askeri operasyonlarda nükleer silah kullanma planının olmadığını defalarca dile getirirken, “Nükleer bir savaşın kazananı olamaz” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin bu tür silahlara sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini, ancak ülkesinin bu silahlarla kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/orban-avrupa-rusyaya-savas-acmaya-hazirlaniyor-1084159868.html
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rusya, ukrayna, macaristan, avrupa, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), nükleer silah, viktor orban, dmitriy medvedev
Orban’dan nükleer silah uyarısı: Ukrayna’da en kötü senaryolar gelişebilir
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın görüşüne göre, Avrupalı politikacılar nükleer silahı caydırma aracı olarak görse de Ukrayna’da, çatışma başında akla gelmeyen en kötü senaryolar gerçekleşebilir.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna’da nükleer silah kullanımına ilişkin en kötü senaryoların gerçekleşebileceğini belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bana göre Avrupalı politikacılar nükleer bombayı gerçekten kullanılması gereken bir şey olmaktan çok taktiksel caydırıcılık aracı olarak görüyorlar. Ama savaşın başında düşünmedikleri şey yine de savaşın sonunda gerçekleşebilir. En kötü senaryolar hayata geçebilir.
Daha önce Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalarda nükleer silah kullanması halinde Rus mevzilerini yok etmekle tehdit ettiğini dile getirmişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Sikorski’nin bu sözlerine verdiği yanıtında, ABD’nin mevzilerimize saldırmasının bir dünya savaşının başlaması anlamına geldiğini ve Polonya gibi ülkelerin bunu anlaması gerektiğini kaydetmişti.
Kremlin, Moskova'nın askeri operasyonlarda nükleer silah kullanma planının olmadığını defalarca dile getirirken, “Nükleer bir savaşın kazananı olamaz” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin bu tür silahlara sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini, ancak ülkesinin bu silahlarla kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.