https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/orban-avrupa-rusyaya-savas-acmaya-hazirlaniyor-1084159868.html

Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor

Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Batılı politikacıların açıklamalarına ve Batı medyasındaki yayınlara bakıldığında, Avrupa'nın Rusya'ya savaş açmaya hazırlandığının... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:01+0300

2024-05-24T11:01+0300

2024-05-24T11:01+0300

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NATO'nun Ukrayna'daki çatışma kapsamında yürüttüğü Rusya karşıtı faaliyetlerini eleştiren ve bu tür faaliyetlerde yer almak istemeyen Macaristan'dan 'Avrupa'da savaş hazırlığı yapıldığına' dair açıklama geldi.Radyo Kossuth'a demeç veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Geçmişteki iki dünya savaşından öncesinde medya, savaşa giriş için oldukça uzun bir hazırlık dönemi geçirmişti. Bugün Brüksel ve Washington'da yaşananların, Washington'dan ziyade Brüksel'de olup bitenlerin, insanların ruh halinin olası bir acil çatışmaya hazırlanması olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın savaşa girmesi için hazırlık yapıldığı rahatlıkla söylenebilir, bu hem medyada hem de siyasetçilerin açıklamalarında cereyan ediyor" dedi.Macaristan Başbakanı, NATO'nun Brüksel'deki karargahında bulunan çalışma gruplarının şu anda İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmaya nasıl dahil olabileceğini belirlemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.Macaristan hükümetinin avukatlarının ise Budapeşte'nin NATO üye olarak kalıp İttifak'ın Macar toprakları dışındaki faaliyetlerine katılmamasını sağlamaya çalıştığını anlatan Orban, "Macar diplomasisinin çözüm bulması gereken konu bu. İttifak kurulurken, NATO'nun kendi toprakları dışında faaliyet yürüteceği ve İttifak'ın sınırları dışında savaş açacağı söylenmemişti" ifadelerini kullandı.Orban, bu bağlamda, blok ülkelerini Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan çekebilecek ve Rusya'yla doğrudan çatışmaya yol açabilecek faaliyetlere müdahil olmak istemeyen Macar hükümetinin, ülkenin NATO içindeki rolünü gözden geçirdiğinin altını çizerek "Brüksel'dekiler bunu biliyor ve hatta Macaristan için 'katılımcı olmayan' terimini türettiler" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/orban-tarih-verdi-batili-ulkeler-ukraynaya-ne-zaman-asker-gonderecek-1081947657.html

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