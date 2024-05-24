Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:14
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/orban-avrupa-rusyaya-savas-acmaya-hazirlaniyor-1084159868.html
Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor
Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Batılı politikacıların açıklamalarına ve Batı medyasındaki yayınlara bakıldığında, Avrupa'nın Rusya'ya savaş açmaya hazırlandığının... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T11:01+0300
2024-05-24T11:01+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
nato
washignton
brüksel
savaş
avrupa
budapeşte
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080142985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d018b5bdb124572aa5fca8cd310cc4ff.jpg
NATO'nun Ukrayna'daki çatışma kapsamında yürüttüğü Rusya karşıtı faaliyetlerini eleştiren ve bu tür faaliyetlerde yer almak istemeyen Macaristan'dan 'Avrupa'da savaş hazırlığı yapıldığına' dair açıklama geldi.Radyo Kossuth'a demeç veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Geçmişteki iki dünya savaşından öncesinde medya, savaşa giriş için oldukça uzun bir hazırlık dönemi geçirmişti. Bugün Brüksel ve Washington'da yaşananların, Washington'dan ziyade Brüksel'de olup bitenlerin, insanların ruh halinin olası bir acil çatışmaya hazırlanması olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın savaşa girmesi için hazırlık yapıldığı rahatlıkla söylenebilir, bu hem medyada hem de siyasetçilerin açıklamalarında cereyan ediyor" dedi.Macaristan Başbakanı, NATO'nun Brüksel'deki karargahında bulunan çalışma gruplarının şu anda İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmaya nasıl dahil olabileceğini belirlemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.Macaristan hükümetinin avukatlarının ise Budapeşte'nin NATO üye olarak kalıp İttifak'ın Macar toprakları dışındaki faaliyetlerine katılmamasını sağlamaya çalıştığını anlatan Orban, "Macar diplomasisinin çözüm bulması gereken konu bu. İttifak kurulurken, NATO'nun kendi toprakları dışında faaliyet yürüteceği ve İttifak'ın sınırları dışında savaş açacağı söylenmemişti" ifadelerini kullandı.Orban, bu bağlamda, blok ülkelerini Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan çekebilecek ve Rusya'yla doğrudan çatışmaya yol açabilecek faaliyetlere müdahil olmak istemeyen Macar hükümetinin, ülkenin NATO içindeki rolünü gözden geçirdiğinin altını çizerek "Brüksel'dekiler bunu biliyor ve hatta Macaristan için 'katılımcı olmayan' terimini türettiler" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/orban-tarih-verdi-batili-ulkeler-ukraynaya-ne-zaman-asker-gonderecek-1081947657.html
macaristan
ukrayna
washignton
brüksel
budapeşte
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080142985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe4f7d3b2ada9597cd92bcc8e4cfdf25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, ukrayna, nato, washignton, brüksel, savaş, avrupa, budapeşte, abd, ab, rusya, 3. dünya savaşı, dünya savaşı
macaristan, ukrayna, nato, washignton, brüksel, savaş, avrupa, budapeşte, abd, ab, rusya, 3. dünya savaşı, dünya savaşı

Orban: Avrupa, Rusya'ya savaş açmaya hazırlanıyor

11:01 24.05.2024
© AP Photo / Virginia MayoMacaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, Batılı politikacıların açıklamalarına ve Batı medyasındaki yayınlara bakıldığında, Avrupa'nın Rusya'ya savaş açmaya hazırlandığının görüldüğünü vurguladı.
NATO'nun Ukrayna'daki çatışma kapsamında yürüttüğü Rusya karşıtı faaliyetlerini eleştiren ve bu tür faaliyetlerde yer almak istemeyen Macaristan'dan 'Avrupa'da savaş hazırlığı yapıldığına' dair açıklama geldi.

Radyo Kossuth'a demeç veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Geçmişteki iki dünya savaşından öncesinde medya, savaşa giriş için oldukça uzun bir hazırlık dönemi geçirmişti. Bugün Brüksel ve Washington'da yaşananların, Washington'dan ziyade Brüksel'de olup bitenlerin, insanların ruh halinin olası bir acil çatışmaya hazırlanması olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın savaşa girmesi için hazırlık yapıldığı rahatlıkla söylenebilir, bu hem medyada hem de siyasetçilerin açıklamalarında cereyan ediyor" dedi.

Macaristan Başbakanı, NATO'nun Brüksel'deki karargahında bulunan çalışma gruplarının şu anda İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmaya nasıl dahil olabileceğini belirlemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Macaristan hükümetinin avukatlarının ise Budapeşte'nin NATO üye olarak kalıp İttifak'ın Macar toprakları dışındaki faaliyetlerine katılmamasını sağlamaya çalıştığını anlatan Orban, "Macar diplomasisinin çözüm bulması gereken konu bu. İttifak kurulurken, NATO'nun kendi toprakları dışında faaliyet yürüteceği ve İttifak'ın sınırları dışında savaş açacağı söylenmemişti" ifadelerini kullandı.

Orban, bu bağlamda, blok ülkelerini Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan çekebilecek ve Rusya'yla doğrudan çatışmaya yol açabilecek faaliyetlere müdahil olmak istemeyen Macar hükümetinin, ülkenin NATO içindeki rolünü gözden geçirdiğinin altını çizerek "Brüksel'dekiler bunu biliyor ve hatta Macaristan için 'katılımcı olmayan' terimini türettiler" diye ekledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri zirve toplantısı: Orban, Macron ve Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban tarih verdi: Batılı ülkeler Ukrayna'ya ne zaman asker gönderecek?
22 Mart, 12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала