https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/marmara-denizinde-deprem-1084224951.html
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında deprem
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Marmara Denizi açıklarında İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T00:50+0300
2024-05-27T00:50+0300
2024-05-27T01:05+0300
türkiye
son dakika
deprem
istanbul
büyükçekmece
marmara denizi
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Saat 00:38'de İstanbul Büyükçekmece açıklarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.AFAD depremin Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'nin 25 kilometre açıklarında meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın verilerine göre 'Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/bodrum-aciklarinda-deprem-1084219743.html
türkiye
istanbul
büyükçekmece
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istanbul deprem, büyükçekmece deprem, marmara denizi deprem
istanbul deprem, büyükçekmece deprem, marmara denizi deprem
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında deprem
00:50 27.05.2024 (güncellendi: 01:05 27.05.2024)
AFAD, Marmara Denizi açıklarında İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 00:38'de İstanbul Büyükçekmece açıklarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD depremin Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'nin 25 kilometre açıklarında meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre 'Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'