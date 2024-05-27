https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/marmara-denizinde-deprem-1084224951.html

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında deprem

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Marmara Denizi açıklarında İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

son dakika

deprem

istanbul

büyükçekmece

marmara denizi

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Saat 00:38'de İstanbul Büyükçekmece açıklarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.AFAD depremin Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'nin 25 kilometre açıklarında meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın verilerine göre 'Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/bodrum-aciklarinda-deprem-1084219743.html

türkiye

istanbul

büyükçekmece

marmara denizi

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