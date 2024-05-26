https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/bodrum-aciklarinda-deprem-1084219743.html
Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T18:38+0300
2024-05-26T18:38+0300
2024-05-26T19:06+0300
türkiye
deprem
son dakika
ege denizi
afad
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Ege Denizi'nde İstanköy Adası'nda Bodrum açıklarında 26.86 km uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 36.2 km derinlikte kaydedildi.
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bodrum deprem, deprem mi oldu, son depremler
bodrum deprem, deprem mi oldu, son depremler
Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
18:38 26.05.2024 (güncellendi: 19:06 26.05.2024)
AFAD, Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde İstanköy Adası'nda Bodrum açıklarında 26.86 km uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 36.2 km derinlikte kaydedildi.