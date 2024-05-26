Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye neyi takip etti?

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Türkiye neyi takip etti?

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Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı

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1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi