https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/kirmizi-bultenle-aranan-ismail-abdo-adanada-yakalandi-serbest-birakildi-1084231794.html

Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo Adana'da yakalandı: Serbest bırakıldı

Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo Adana'da yakalandı: Serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo, Adana'da yakalandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T10:35+0300

2024-05-27T10:35+0300

2024-05-27T11:20+0300

türkiye

kırmızı bülten

isveç

çete

uyuşturucu çetesi

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adana

emniyet

kefaletle serbest

uyuşturucu

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.İsveç'te uyuşturucu çetesi yönetiyorduÖte yandan, İsmail Abdo'nun İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.Serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Abdo, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Sarıyer'de silahlı kavga yaşanmıştı6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.

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isveç ismail a,isveç uyuşturucu çetesi,adana kırmızı bülten