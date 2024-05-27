https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/kirmizi-bultenle-aranan-ismail-abdo-adanada-yakalandi-serbest-birakildi-1084231794.html
Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo Adana'da yakalandı: Serbest bırakıldı
Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo Adana'da yakalandı: Serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo, Adana'da yakalandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T10:35+0300
2024-05-27T10:35+0300
2024-05-27T11:20+0300
türkiye
kırmızı bülten
isveç
çete
uyuşturucu çetesi
organize suç çetesi
adana
emniyet
kefaletle serbest
uyuşturucu
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.İsveç'te uyuşturucu çetesi yönetiyorduÖte yandan, İsmail Abdo'nun İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.Serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Abdo, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Sarıyer'de silahlı kavga yaşanmıştı6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.
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isveç ismail a,isveç uyuşturucu çetesi,adana kırmızı bülten
isveç ismail a,isveç uyuşturucu çetesi,adana kırmızı bülten
Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo Adana'da yakalandı: Serbest bırakıldı
10:35 27.05.2024 (güncellendi: 11:20 27.05.2024)
İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo, Adana'da yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.
Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail Abdo olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.
İsveç'te uyuşturucu çetesi yönetiyordu
Öte yandan, İsmail Abdo'nun İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Abdo, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Sarıyer'de silahlı kavga yaşanmıştı
6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.