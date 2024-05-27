Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı

Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:27
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/gurcistan-parlamentosu-zurabisvilinin-yabanci-ajan-yasasina-veto-yetkisini-gecersiz-kildi-1084240803.html
Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı
Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı
Sputnik Türkiye
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:08+0300
2024-05-27T13:08+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
salome zurabişvili
avrupa birliği
abd
yabancı nüfuzun şeffaflığı
tiflis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084240646_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_cced8e5b4019902a51b0b68c3d324a27.jpg
Yasayı daha önce veto eden ülkenin AB yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin, görevi gereği sahip olduğu veto yetkisi geçersiz kılınırken, gazetecilere açıklama yapan Gürcistan Parlamentosu Hukuk Komitesi Başkanı Henri Ohanaşvili, “Veto yetkisi komitede aşıldı, dolayısıyla bu konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.Oturum yasama meclisinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanırken, komitede görüşmelerinde, Cumhurbaşkanının vetosunun aşılması konusunda karar verildi.Parlamentodaki komite toplantısı, muhalefet ile iktidar partileri temsil eden milletvekilleri arasında hararetli tartışmaların yaşandığı bir ortamda gerçekleştirilirken, muhalifler her zamanki üsluplarıyla hükümet temsilcilerini bu yasayı kabul ederek ülkenin Avrupa yolunu tıkamakla suçladı.Muhalefete hitap eden Ohanaşvili, Gürcistan'ın AB üyesi olması halinde AB'nin farklı bir yasal alana sahip olacağını hatırlattığı konuşmasında, ülkenin AB üyesi olması durumunda, bu yasaya artık ihtiyaç duyulmayacağı cevabını verdi.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanırken, iktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto ederek tüm tartışma yollarını kapatmakla suçlamıştı.İktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.Yasaya göre ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/gurcistan-basbakani-kobakhidze-bagimsizlik-gununde-cumhurbaskanini-vatana-ihanetle-sucladi-1084216742.html
gürcistan
avrupa birliği
abd
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084240646_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2863103d726595378356810cf439f153.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, gürcistan parlamentosu, salome zurabişvili, avrupa birliği, abd, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis
gürcistan, gürcistan parlamentosu, salome zurabişvili, avrupa birliği, abd, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis

Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı

13:08 27.05.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVGürcistan protesto gösterileri
Gürcistan protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
Abone ol
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen geçirmekte kararlı.
Yasayı daha önce veto eden ülkenin AB yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin, görevi gereği sahip olduğu veto yetkisi geçersiz kılınırken, gazetecilere açıklama yapan Gürcistan Parlamentosu Hukuk Komitesi Başkanı Henri Ohanaşvili, “Veto yetkisi komitede aşıldı, dolayısıyla bu konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.
Oturum yasama meclisinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanırken, komitede görüşmelerinde, Cumhurbaşkanının vetosunun aşılması konusunda karar verildi.
Parlamentodaki komite toplantısı, muhalefet ile iktidar partileri temsil eden milletvekilleri arasında hararetli tartışmaların yaşandığı bir ortamda gerçekleştirilirken, muhalifler her zamanki üsluplarıyla hükümet temsilcilerini bu yasayı kabul ederek ülkenin Avrupa yolunu tıkamakla suçladı.
Muhalefete hitap eden Ohanaşvili, Gürcistan'ın AB üyesi olması halinde AB'nin farklı bir yasal alana sahip olacağını hatırlattığı konuşmasında, ülkenin AB üyesi olması durumunda, bu yasaya artık ihtiyaç duyulmayacağı cevabını verdi.
Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanırken, iktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto ederek tüm tartışma yollarını kapatmakla suçlamıştı.
İktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.
Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.
'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.
Yasaya göre ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
POLİTİKA
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Bağımsızlık Günü’nde Cumhurbaşkanı’nı vatana ihanetle suçladı
Dün, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала