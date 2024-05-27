https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/gurcistan-parlamentosu-zurabisvilinin-yabanci-ajan-yasasina-veto-yetkisini-gecersiz-kildi-1084240803.html

Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı

Gürcistan Parlamentosu, Zurabişvili’nin yabancı ajan yasasına veto yetkisini geçersiz kıldı

Sputnik Türkiye

İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T13:08+0300

2024-05-27T13:08+0300

2024-05-27T13:08+0300

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Yasayı daha önce veto eden ülkenin AB yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin, görevi gereği sahip olduğu veto yetkisi geçersiz kılınırken, gazetecilere açıklama yapan Gürcistan Parlamentosu Hukuk Komitesi Başkanı Henri Ohanaşvili, “Veto yetkisi komitede aşıldı, dolayısıyla bu konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.Oturum yasama meclisinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanırken, komitede görüşmelerinde, Cumhurbaşkanının vetosunun aşılması konusunda karar verildi.Parlamentodaki komite toplantısı, muhalefet ile iktidar partileri temsil eden milletvekilleri arasında hararetli tartışmaların yaşandığı bir ortamda gerçekleştirilirken, muhalifler her zamanki üsluplarıyla hükümet temsilcilerini bu yasayı kabul ederek ülkenin Avrupa yolunu tıkamakla suçladı.Muhalefete hitap eden Ohanaşvili, Gürcistan'ın AB üyesi olması halinde AB'nin farklı bir yasal alana sahip olacağını hatırlattığı konuşmasında, ülkenin AB üyesi olması durumunda, bu yasaya artık ihtiyaç duyulmayacağı cevabını verdi.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanırken, iktidar partisi ise vetoyu geçersiz kılacağını açıklamıştı.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto ederek tüm tartışma yollarını kapatmakla suçlamıştı.İktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.Yasaya göre ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/gurcistan-basbakani-kobakhidze-bagimsizlik-gununde-cumhurbaskanini-vatana-ihanetle-sucladi-1084216742.html

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