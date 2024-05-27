Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:27
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasarayin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu--1084236177.html
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de rekorla tarihe geçen şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Son haftada Konyaspor'u 3-1 yenen Sarı kırmızılılar, 102 puanla 24'üncü zaferini... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T11:25+0300
2024-05-27T11:25+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
fiba şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084236019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3df1bda4a8a487191bd4092382075b58.jpg
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.Şampiyonlar Ligi için kuralar ne zaman?Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.Galatasaray'ın muhtemel rakipleriGalatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) diğer olası rakipler.Galatasaray bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve 15.64 milyon Euro katılım parası alacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon Euro, her beraberlik 930 bin Euro gelir getirecek.Format değiştiUEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı.2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak.Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.Lig formatı nasıl olacak?UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak olan lig sisteminin detayları da açıklanmıştı. Buna göre, 36 takımın dahil olduğu lig formatında her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak.Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir play-off oynayacak.UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtmişti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaray-ile-fenerbahce-arasinda-hediye-atismasi-1084230388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084236019_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c527d8416fdebdaa68ea145b2c81ac5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray şampiyonlar ligi,şampiyonlar ligi rakipler,galatasaray muhtmel rakipler,şampiyonlar ligi'ne play-off turu
galatasaray şampiyonlar ligi,şampiyonlar ligi rakipler,galatasaray muhtmel rakipler,şampiyonlar ligi'ne play-off turu

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

11:25 27.05.2024
© AA / Serhat ÇetinkayaGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
Abone ol
Süper Lig'de rekorla tarihe geçen şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Son haftada Konyaspor'u 3-1 yenen Sarı kırmızılılar, 102 puanla 24'üncü zaferini ilan etti. Galatasaray gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi için kuralar ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Galatasaray'ı play-off turunda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan) gibi dişli rakipler bekliyor.
Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) diğer olası rakipler.

Galatasaray bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve 15.64 milyon Euro katılım parası alacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon Euro, her beraberlik 930 bin Euro gelir getirecek.

Format değişti

UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı.

2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak.

Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.
Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.

Lig formatı nasıl olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak olan lig sisteminin detayları da açıklanmıştı. Buna göre, 36 takımın dahil olduğu lig formatında her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak.

Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir play-off oynayacak.
UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtmişti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe sosyal medyada atıştı: Karşılıklı paylaşımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
SPOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала