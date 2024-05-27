https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaray-ile-fenerbahce-arasinda-hediye-atismasi-1084230388.html

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları karşılıklı atıştı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T09:47+0300

2024-05-27T09:47+0300

2024-05-27T09:47+0300

spor

galatasaray sk

galata

fenerbahçe

şampiyon

sosyal medya

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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sosyal medyada atıştı.Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ismail-kartal-gonullerin-sampiyonu-biziz-1084228741.html

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