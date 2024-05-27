https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaray-ile-fenerbahce-arasinda-hediye-atismasi-1084230388.html
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları karşılıklı atıştı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T09:47+0300
2024-05-27T09:47+0300
2024-05-27T09:47+0300
spor
galatasaray sk
galata
fenerbahçe
şampiyon
sosyal medya
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sosyal medyada atıştı.Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ismail-kartal-gonullerin-sampiyonu-biziz-1084228741.html
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galatasaray fenerbahçe,fenerbahçe x, galatasaray fener paylaşımı
galatasaray fenerbahçe,fenerbahçe x, galatasaray fener paylaşımı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'hediye' atışması
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları karşılıklı atıştı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sosyal medyada atıştı.
Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.