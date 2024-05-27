https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakan-yerlikaya-duyurdu-bir-suc-orgutu-daha-cokertildi-1084227400.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Sputnik Türkiye
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T08:33+0300
2024-05-27T08:33+0300
2024-05-27T08:33+0300
türkiye
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
insanlığa karşı suç
suç örgütü
organize suç çetesi
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/meteoroloji-haritayi-guncelledi-valilik-uyardi-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1084226121.html
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suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, insanlığa karşı suç, suç örgütü, organize suç çetesi, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.