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Meteoroloji haritayı güncelledi, valilik uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış geliyor
Meteoroloji haritayı güncelledi, valilik uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji yeni hava durumunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, pazartesi ve salı iç kesimlerde yer yer altında... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T07:09+0300
2024-05-27T07:09+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
harita
harita
kuvvetli yağış
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.13 şehre sarı kodlu uyarıMeteoroloji tarafından sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verilen iller şöyle; Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Kayseri, Konya, Niğde, Yozgat ve KaramanValilikten Ankara'ya uyarıAnkara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 27 Mayıs Pazartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç kesimlerde yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi ve Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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27 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
27 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji haritayı güncelledi, valilik uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış geliyor

07:09 27.05.2024
© İsmail AslandağAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© İsmail Aslandağ
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Meteoroloji yeni hava durumunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, pazartesi ve salı iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği, Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü için birçok ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tarafından sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verilen iller şöyle; Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Kayseri, Konya, Niğde, Yozgat ve Karaman

Valilikten Ankara'ya uyarı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 27 Mayıs Pazartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç kesimlerde yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi ve Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
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