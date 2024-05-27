https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/meteoroloji-haritayi-guncelledi-valilik-uyardi-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1084226121.html

Meteoroloji haritayı güncelledi, valilik uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış geliyor

Meteoroloji haritayı güncelledi, valilik uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hava durumunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, pazartesi ve salı iç kesimlerde yer yer altında... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T07:09+0300

2024-05-27T07:09+0300

2024-05-27T07:09+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

harita

harita

kuvvetli yağış

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.13 şehre sarı kodlu uyarıMeteoroloji tarafından sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verilen iller şöyle; Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Kayseri, Konya, Niğde, Yozgat ve KaramanValilikten Ankara'ya uyarıAnkara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 27 Mayıs Pazartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç kesimlerde yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi ve Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/resmen-eriyor-altin-fiyatlarinda-neler-oluyor-1084225984.html

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