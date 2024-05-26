Zelenskiy, Biden ve Şi’yi 'barış zirvesine' çağırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
07:03
2 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
08:32
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
08:46
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
10:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
10:33
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
10:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
11:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
16:11
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar' şairi: Ölümünün 41. yılında anılıyor
16:21
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
16:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
17:10
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
17:24
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:21
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:09
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/zelenskiy-biden-ve-siyi-baris-zirvesine-cagirdi-1084210568.html
Zelenskiy, Biden ve Şi’yi 'barış zirvesine' çağırdı
Zelenskiy, Biden ve Şi’yi 'barış zirvesine' çağırdı
Sputnik Türkiye
Meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında dünya liderlerini İsviçre’de planlanan sözde barış zirvesine katılmaya... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T12:11+0300
2024-05-26T12:11+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
barış
barış görüşmeleri
isviçre
abd
çin halk cumhuriyeti
joe biden
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391895_0:220:2856:1827_1920x0_80_0_0_3e1092de897175c9c9c5fb21868fd728.jpg
Meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında dünya liderlerini İsviçre’de planlanan sözde barış zirvesine katılmaya çağırdığı İngilizce mesajında, zirveye ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i de davet etti.Haziran ayında İsviçre'de yapılması planlanan barış zirvesiyle ilgili dünya liderlerine hitap eden Zelenskiy, “Şu ana kadar ‘barış zirvesini’ hazırlamaya yönelik küresel çabaların bir kenarında bulunan dünya liderlerine sesleniyorum: ABD lideri Başkan Biden'a, Çin lideri Başkan Şi’ye...Lütfen kişisel liderliğiniz ve katılımınızla 'barış zirvesini' destekleyin” ifadelerini kullandı.Kiev’in İsviçre’deki barış görüşmelerine 80'den fazla devletin katılımını teyit ettiğini belirten Zelenskiy, daha önce Ukrayna'nın Rusya'ya kararlarını kabul ettirebilmek umuduyla İsviçre'deki ‘barış zirvesinde’ çıkarları ne olursa olsun mümkün olduğunca çok ülkeyi bir araya getirmeye çalıştığını itiraf etmişti.Kiev'in öne sürdüğü 10 maddelik ‘barış formülü’nden sadece üçünün haziran ayındaki toplantıda öne sürüleceğini teyit eden Zelenskiy, “insanlar bunları inkar edemez” derken, gıda ve nükleer güvenliğin yanı sıra savaş esirlerinin değişimi de dahil olmak üzere insani konuların ele alınacağını söylemişti.İsviçreli yetkililer 15-16 Haziran tarihlerinde Bürgenstock tatil beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenlemeyi planlıyor.Dışişleri Bakanlığı, daha önce konferansa G7, G20 Grup ve BRICS ülkelerinden 160'tan fazla delegasyonu davet ettiğini bildirmişti.Öte yandan Rusya bu toplantıya davet edilenler arasında yer almıyor.Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in, yalnızca Moskova ve Kiev'in kabul etmesi ve eşit katılım göstermeleri koşuluyla, Ukrayna ihtilafının çözümüne dair herhangi bir uluslararası barış konferansına katılabileceğini vurgulamıştı.Aynı zamanda Bloomberg haber ajansı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden’ın İsviçre'deki Ukrayna konulu toplantıya gitmeyeceğini duyurdu.Putin: Zelenskiy'in meşrutiyeti sona erdiYakın zamanda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Zelenskiy'in meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile getirmişti.Putin, Rusya'nın yasal belgeleri imzalarken kiminle muhatap olabileceğini ve olması gerektiğini anlaması gerektiğini ekledi.Putin, İsviçre'deki konferansın hedeflerinden birinin Kiev rejiminin sponsorlarının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmeleri olduğunu söyledi.Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansın amaçlarından birinin, Batı toplumunun, bugünkü Kiev rejiminin sponsorlarının Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmesini sağlamak olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Zelenskiy'in barış formülü ne?Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/lavrov-zelenskiy-kendi-baris-formulunun-desteklenmesini-bagirarak-talep-ediyor-1084057360.html
ukrayna
isviçre
abd
çin halk cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391895_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_ec92acba190ef4ecf2b821bcfd81b8bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, isviçre, abd, çin halk cumhuriyeti, joe biden, şi cinping, rusya, vladimir putin
vladimir zelenskiy, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, isviçre, abd, çin halk cumhuriyeti, joe biden, şi cinping, rusya, vladimir putin

Zelenskiy, Biden ve Şi’yi 'barış zirvesine' çağırdı

12:11 26.05.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy yardım destek Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy yardım destek Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Abone ol
Meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında dünya liderlerini İsviçre’de planlanan sözde barış zirvesine katılmaya çağırdığı İngilizce mesajında, zirveye ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i de davet etti.
Meşrutiyeti sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında dünya liderlerini İsviçre’de planlanan sözde barış zirvesine katılmaya çağırdığı İngilizce mesajında, zirveye ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i de davet etti.
Haziran ayında İsviçre'de yapılması planlanan barış zirvesiyle ilgili dünya liderlerine hitap eden Zelenskiy, “Şu ana kadar ‘barış zirvesini’ hazırlamaya yönelik küresel çabaların bir kenarında bulunan dünya liderlerine sesleniyorum: ABD lideri Başkan Biden'a, Çin lideri Başkan Şi’ye...Lütfen kişisel liderliğiniz ve katılımınızla 'barış zirvesini' destekleyin” ifadelerini kullandı.
Kiev’in İsviçre’deki barış görüşmelerine 80'den fazla devletin katılımını teyit ettiğini belirten Zelenskiy, daha önce Ukrayna'nın Rusya'ya kararlarını kabul ettirebilmek umuduyla İsviçre'deki ‘barış zirvesinde’ çıkarları ne olursa olsun mümkün olduğunca çok ülkeyi bir araya getirmeye çalıştığını itiraf etmişti.
Kiev'in öne sürdüğü 10 maddelik ‘barış formülü’nden sadece üçünün haziran ayındaki toplantıda öne sürüleceğini teyit eden Zelenskiy, “insanlar bunları inkar edemez” derken, gıda ve nükleer güvenliğin yanı sıra savaş esirlerinin değişimi de dahil olmak üzere insani konuların ele alınacağını söylemişti.
İsviçreli yetkililer 15-16 Haziran tarihlerinde Bürgenstock tatil beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenlemeyi planlıyor.
Dışişleri Bakanlığı, daha önce konferansa G7, G20 Grup ve BRICS ülkelerinden 160'tan fazla delegasyonu davet ettiğini bildirmişti.
Öte yandan Rusya bu toplantıya davet edilenler arasında yer almıyor.
Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in, yalnızca Moskova ve Kiev'in kabul etmesi ve eşit katılım göstermeleri koşuluyla, Ukrayna ihtilafının çözümüne dair herhangi bir uluslararası barış konferansına katılabileceğini vurgulamıştı.
Aynı zamanda Bloomberg haber ajansı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden’ın İsviçre'deki Ukrayna konulu toplantıya gitmeyeceğini duyurdu.

Putin: Zelenskiy'in meşrutiyeti sona erdi

Yakın zamanda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Zelenskiy'in meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile getirmişti.
Putin, Rusya'nın yasal belgeleri imzalarken kiminle muhatap olabileceğini ve olması gerektiğini anlaması gerektiğini ekledi.
Putin, İsviçre'deki konferansın hedeflerinden birinin Kiev rejiminin sponsorlarının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmeleri olduğunu söyledi.
Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansın amaçlarından birinin, Batı toplumunun, bugünkü Kiev rejiminin sponsorlarının Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmesini sağlamak olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy'in barış formülü ne?

Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.
Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.
Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.
Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.
Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.
Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
Ukrayna krizi
Lavrov: Zelenskiy, kendi barış formülünün desteklenmesini bağırarak talep ediyor
21 Mayıs, 14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала