https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zaharova-kiev-icin-hicbir-zelenskiy-formulu-kurtulus-yolu-olmayacak-1084022730.html

Zaharova: Kiev için hiçbir Zelenskiy formülü kurtuluş yolu olmayacak

Zaharova: Kiev için hiçbir Zelenskiy formülü kurtuluş yolu olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uluslararası kamuoyuna sunduğu sözde barış formülünü... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T17:20+0300

2024-05-20T17:20+0300

2024-05-20T17:20+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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rusya

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isviçre

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Günün erken saatlerinde açıklamalarda bulunan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko’nun sözlerini değerlendiren Zaharova, “Bu ‘simyasal formül’ ile kim kandırılıyor? kendileri mi yoksa Ukrayna halkı mı? Zelenskiy formülü ve buna dayalı uluslararası oturma eylemleri Kiev rejimi için çıkmazdan çıkış yolu olmayacağı gibi aksine durumu daha da kötüleştirecektir” yorumunda bulundu.Gün içerisinde açıklamalarda bulunan Aleksandr Litvinenko, Kiev'in ülkedeki çatışmanın müzakerelerle sona ereceği konusundaki açık farkındalığına işaret etmiş, Kiev rejiminin İsviçre'de tanıtılacak ‘Zelenskiy formülüne’ güvendiğini belirtmişti.Zelenskiy’den Çin’e ‘İsviçre konferansına katılın’ çağrısıUkrayna lideri, Fransız gazetecilere verdiğiş demecinde, Çin ve Küresel Güney ülkelerini haziran ayında İsviçre’de yapılacak barış konferansına katılmaya davet etmişti.“Çin’in barış zirvesine katılmasını istiyorum” şeklinde konuşan Zelenskiy, Pekin ve diğer dünya aktörlerinin Rusya üzerinde etkiye sahip olduğunu ekledi.Zelenskiy, “denge bulmak için” Çin’in İsviçre’deki konferansa katılması gerektiğini söyledi.Batı'ya konferans uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" dedi.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyardı.Zelenskiy'in barış formülü ne?Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/eski-nato-generali-kujat-ukraynaya-verilen-umut-batinin-olumcul-hatasi-1083266775.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, barış, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, isviçre