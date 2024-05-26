https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/trump-ukraynadaki-catismalari-durdurma-sozu-verdi-1084208421.html
Trump, Ukrayna'daki çatışmaları durdurma sözü verdi
Trump, Ukrayna'daki çatışmaları durdurma sözü verdi
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Joe Biden’ın tek rakibi eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T10:00+0300
2024-05-26T10:00+0300
2024-05-26T10:00+0300
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abd
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donald trump
joe biden
3. dünya savaşı
abd başkanlık seçimleri
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Başkent Washington DC'de düzenlenen Liberteryen Ulusal Kongresi’nde konuşan Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde en öncelikli tedbirleri arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek olduğunun altını çizerken, aynı zamanda hedefinin ‘3. Dünya Savaşı’nın yaklaşmasını engellemek olacağına dair söz verdi.Beyaz Saray'a ulaşmadan savaşa son verme sözüTrump, “Başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Oval Ofis'e dönmeden önce bile, Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaşın sona ermesini sağlayacağım” iddiasında bulunurken, böylece başkalarının çatışmaları için yüz milyonlarca dolar harcamayı durduracağını,aynı zamanda binlerce hayatı kurtaracağını duyurdu.3. Dünya Savaşı’na yaklaşılmasının önüne geçecek sonuca tam olarak nasıl ulaşmayı planladığının ayrıntılarını açıklamayan eski ABD Başkanı, ‘barış ve istikrarı yeniden tesis etme’ ve ‘Biden'ın 3. Dünya Savaşı'na doğru yürüyüşünü’ durdurma sözü verdiği konuşmasında, “Üçüncü Dünya Savaşına doğru gittiğimizin farkındasınız, değil mi? Böyle bir savaş eğer patlak verirse, ölçeği ve doğası itibariyle eşi benzeri görülmemiş olacak” ifadesini kullandı.Trump, daha önce defalarca yeniden seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığı 24 saat içinde çözüme kavuşturmayı amaçladığını söylemişti.Bu açıklamaları yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu vurgulamıştı.ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/abd-basini-abd-ideolojik-ucuncu-dunya-savasini-rusya-ve-cine-kaybediyor-1084112229.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington dc, washington, donald trump, joe biden, 3. dünya savaşı, abd başkanlık seçimleri
ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington dc, washington, donald trump, joe biden, 3. dünya savaşı, abd başkanlık seçimleri
Trump, Ukrayna'daki çatışmaları durdurma sözü verdi
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Joe Biden’ın tek rakibi eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde Ukrayna'daki çatışmaları sona erdireceğine dair söz verdi.
Başkent Washington DC'de düzenlenen Liberteryen Ulusal Kongresi’nde konuşan Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde en öncelikli tedbirleri arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek olduğunun altını çizerken, aynı zamanda hedefinin ‘3. Dünya Savaşı’nın yaklaşmasını engellemek olacağına dair söz verdi.
Beyaz Saray'a ulaşmadan savaşa son verme sözü
Trump, “Başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Oval Ofis'e dönmeden önce bile, Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaşın sona ermesini sağlayacağım” iddiasında bulunurken, böylece başkalarının çatışmaları için yüz milyonlarca dolar harcamayı durduracağını,aynı zamanda binlerce hayatı kurtaracağını duyurdu.
3. Dünya Savaşı’na yaklaşılmasının önüne geçecek sonuca tam olarak nasıl ulaşmayı planladığının ayrıntılarını açıklamayan
eski ABD Başkanı, ‘barış ve istikrarı yeniden tesis etme
’ ve ‘Biden'ın 3. Dünya Savaşı'na doğru yürüyüşünü
’ durdurma sözü verdiği konuşmasında, “Üçüncü Dünya Savaşına doğru gittiğimizin farkındasınız, değil mi? Böyle bir savaş eğer patlak verirse, ölçeği ve doğası itibariyle eşi benzeri görülmemiş olacak
” ifadesini kullandı.
Trump, daha önce defalarca yeniden seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığı 24 saat içinde çözüme kavuşturmayı amaçladığını söylemişti.
Bu açıklamaları yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu vurgulamıştı.
ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.